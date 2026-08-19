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RASPISAN NATJEČAJ /

Susjedi se opasno naoružavaju! Stiže čak 3000 raketa zrak-zemlja, oglasilo se Ministarstvo

Susjedi se opasno naoružavaju! Stiže čak 3000 raketa zrak-zemlja, oglasilo se Ministarstvo
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Foto: Sam Yeh/AFP/Profimedia, ilustracija

Riječ je o raketama dometa oko 3000 metara, namijenjenima izravnoj vatrenoj potpori kopnenim snagama

19.8.2026.
9:00
danas.hr
Sam Yeh/AFP/Profimedia, ilustracija
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Raspisan je javni natječaj za nabavu 3000 raketa zrak-zemlja koje će koristiti zrakoplovstvo slovenske vojske, izvijestilo je u utorak Ministarstvo obrane ove zemlje, prenosi 24.ur.com

Prvih 1500 komada trebalo bi biti isporučeno 2028., a preostalih 1500 godinu poslije. Riječ je o raketama dometa oko 3000 metara, namijenjenima izravnoj vatrenoj potpori kopnenim snagama Slovenske vojske i saveznika. Piloti i usmjerivači združene vatre koristit će ih i za redovitu obuku i uvježbavanje.

Slovensko Ministarstvo obrane navodi da su sredstva za ovu nabavu već predviđena u financijskom planu vojske za 2028. i 2029. godinu. Projekt je također uključen u državni plan razvojnih programa, koji je dio proračunske dokumentacije. Vrijednost nabave zasad neće biti objavljena jer je postupak javne nabave još u tijeku.

'Ovo nema veze s NATO ciljem od 2 posto BDP-a'

Iz Ministarstva poručuju da nabava nema izravne veze s povećanjem obrambenih izdvajanja prema NATO cilju od dva posto BDP-a. Tvrde da je riječ o redovitom popunjavanju postojećih zaliha streljiva za zrakoplovstvo.

Odluka o pokretanju projekta donesena je 2. ožujka ove godine. Rok za dostavu ponuda nedavno je produljen do 2. rujna, nakon zahtjeva jednog od potencijalnih ponuditelja.

SlovenijaRaketeNaoružavanje
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