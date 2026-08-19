Ima 61 godinu, misle da je 15 godina mlađa: Ujutro ima jednostavnu rutinu za mladolikost

Kad Vicky Derosa otkrije koliko ima godina, ljudi joj, kako kaže, često ne vjeruju. Amerikanka iz Los Angelesa ima 61 godinu, no drugi joj navodno redovito daju deset do 15 godina manje.

Za svoj mladolik izgled, tvrdi, ne može zahvaliti skupim tretmanima ni estetskim operacijama. A upravo su takvi zahvati u Los Angelesu i Hollywoodu uobičajen način na koji žene pokušavaju zadržati mladolik izgled. No Vicky nije jedna od njih. Štoviše, jedan od njezinih omiljenih trikova ne košta baš ništa, a oduzima tek nekoliko minuta.

Vicky tvrdi da se nikada nije podvrgnula estetskim zahvatima. Ipak, već godinama pomno njeguje kožu, a gotovo svakog jutra koristi jednostavan trik s toplim ručnikom.

Postupak je, kaže, vrlo jednostavan. Sve što joj treba su čist bijeli ručnik i vruća voda. Ručnik namoči, dobro ga iscijedi i, dok je još topao, položi ga na lice na nekoliko minuta.

Ručnik bi trebao biti potpuno bijel

"To je isto kao kada odete u spa-centar pa vam napare lice kako bi se otvorile pore", objasnila je Vicky, dodajući da bi ručnik trebao biti potpuno bijel.

Nakon toga nježno osuši lice, ali kožu ostavi još malo vlažnom te u nju umasira ulje za lice ili hidratantni preparat. "Radim to već godinama i gotovo svaki dan. I potpuno je besplatno", zadovoljno kaže.

Foto: Profimedia

Ova 61-godišnja Amerikanka uvjerena je da za njezin mladolik izgled nije zaslužna samo kozmetika. Ne puši, ne pije alkohol, spava šest do sedam sati dnevno i pazi da unosi dovoljno tekućine.

"Ne mislim da je genetika toliko važna. Važniji je način života, a upravo on utječe na vašu kožu", tvrdi.

Recept za mladolikost

Komplimente na račun izgleda, kaže, sluša još od svoje 45. godine. "Ljudi obično misle da sam deset ili 15 godina mlađa. Kad im kažem koliko imam godina, prvo što me pitaju jesu savjeti za njegu kože", ispričala je.

Nedavno joj je, tvrdi, čak prišla nepoznata žena dok je čekala u redu u trgovini. Počela ju je ispitivati o njezinoj rutini njege kože, a čak je zavirivala i u Vickyjina kolica kako bi vidjela koje proizvode kupuje.

Vicky se i sama bavi poslovima iz područja zdravlja i wellnessa, a vlasnica je i brenda prirodne kozmetike. Unatoč tome, tvrdi da put do mladolikije kože ne mora koštati čitavo bogatstvo.

Njezin recept? Dovoljno vode, kvalitetna njega kože i redovita tjelesna aktivnost. I, naravno, njezin omiljeni topli ručnik.

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