Smanjenje unosa ove namirnice moglo bi biti tajna mladolikosti: 'Zvuči nevjerojatno'

Smanjenje unosa jedne određene namirnice moglo bi biti tajna održavanja mladolikosti, prema vodećem stručnjaku za dugovječnost dr. Valteru Longu, direktoru Instituta za dugovječnost na Sveučilištu Južne Kalifornije koji je posvetio svoju karijeru razumijevanju procesa starenja i razvoja bolesti.

Dr. Longo tvrdi da se dugovječnost može produžiti slijedeći nekoliko ključnih načela. Redovita tjelesna aktivnost i uravnotežena, hranjiva prehrana istaknuti su među njegovim preporukama, iako je umjerenost u konzumiranju jedne određene namirnice jednako važna.

Iznenađujuće, ta namirnica je riba, a dr. Longo je prethodno izjavio da je konzumiranje samo "dvije ili tri" porcije tjedno optimalno za "dijetu dugovječnosti" odrasle osobe. "Jedite uglavnom veganski, plus malo ribe", napisao je na online blogu sa savjetima o tome "kako ostati mlad".

"Birajte ribu, rakove i mekušce s visokim udjelom omega-3, omega-6 i vitamina B12 (losos, inćuni, srdele, bakalar, orada, pastrva, školjke, škampi). Obratite pozornost na kvalitetu ribe, birajući onu s niskim udjelom žive", kazao je.

Kako ističe dr. Longo, riba bogata omega-3 masnim kiselinama, često nazivanim "zdravim mastima", nudi posebne prednosti za naše zdravlje. Nova istraživanja pokazuju da one služe višestrukim vitalnim funkcijama, ne samo da podržavaju zdravlje mozga već i potencijalno smanjuju čimbenike rizika za srčane bolesti.

Živa i zagađivači u masnoj ribi

Međutim, iako ovo može zvučati nevjerojatno pozitivno, postoje neki zanemareni nedostaci jedenja previše ribe. Ove zabrinutosti istaknula je britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS), a službene smjernice upozoravaju da masne sorte "obično imaju veće razine zagađivača od drugih vrsta morske hrane".

To uključuje živu, toksični element štetan za ljude. Iako je opasnost kod konzumiranja ribe obično minimalna, značajna izloženost živi može izazvati napadaje, probleme s pamćenjem, utrnulost i druge komplikacije, piše Mirror.

"Trebali bismo jesti barem jednu porciju (oko 140 grama) kuhane masne ribe tjedno", tvrdi se u online savjetima NHS-a. "Masna riba obično ima veće razine zagađivača od drugih vrsta morske hrane. Iz tog razloga postoje maksimalne preporuke za broj porcija koje bi neke skupine trebale jesti svaki tjedan."

NHS stavlja poseban naglasak na mlade djevojke, žene koje razmišljaju o trudnoći ili se nadaju začeću u budućnosti, trudnice i dojilje. Ove kategorije ne bi trebale konzumirati više od dvije porcije masne ribe tjedno jer zagađivači mogu utjecati na "budući razvoj djeteta u maternici".

"Jedenje ribe dobro je za vaše zdravlje i razvoj vaše bebe. Međutim, trudnice i dojilje trebale bi izbjegavati neke vrste ribe i ograničiti količinu koju jedu. To je zbog razine žive i zagađivača koje neke ribe mogu sadržavati. Tijekom trudnoće možete smanjiti rizik od trovanja hranom izbjegavanjem sirovih školjki i osiguravanjem da su sve školjke ili dimljena riba koju jedete temeljito kuhani", dodali su.

Ograničite obroke na 'dvanaestosatno razdoblje' svaki dan

Osim toga, dr. Longo savjetuje osobama na dijeti da ograniče svoje obroke na "dvanaestosatno razdoblje" svaki dan zbog optimalnih zdravstvenih koristi. Slične stavove dijeli i profesor Tim Spector, koji je u podcastu ZOE sugerirao da je korisno izbjegavati jelo najmanje 12 sati tijekom noći.

"Postoji niz razloga za to. Jedan je taj što tijelu treba vremena za oporavak i to je dio naših cirkadijalnih ritmova, tako da sve stanice u našem tijelu imaju isti 24-satni sat", rekao je.

U sklopu istog razgovora, dr. Sarah Berry dodala je: "Prošle godine objavljena je jedna stvarno zanimljiva studija koja, mislim, stvarno lijepo ilustrira što se događa s jedenjem kasno tijekom dana. U ovoj studiji dali su ljudima potpuno istu hranu tijekom potpuno istog vremenskog razdoblja, ali polovica ljudi je jela hranu nešto ranije tijekom dana, a druga polovica je jela istu hranu nešto kasnije tijekom dana".

"Oni ljudi koji su jeli kasnije tijekom dana, unatoč tome što su jeli kasno navečer, probudili su se sljedeće jutro puno gladniji od ljudi koji su puno ranije tijekom dana završavali s hranom", istaknula je.

