Ovo je 30 najdugovječnijih ljudi iz Biblije: Neki od njih živjeli su skoro 1000 godina

U suvremenom svijetu, doživjeti stotu smatra se izvanrednim postignućem vrijednim medijske pažnje. Ipak, drevni biblijski tekstovi pripovijedaju o pojedincima koji su živjeli ne samo stotinu, već i više od devet stotina godina.

Ovi izvanredni životni vjekovi pripadaju vremenu kada je svijet bio mlad, a odnos čovječanstva prema vremenu fundamentalno drugačiji od našeg.

Od Metušalahovog rekorda do postupnog smanjivanja životnog vijeka nakon Potopa, ove brojke pričaju priču o čovječanstvu i njegovom odnosu s božanskim. Bilo da ih promatramo kao povijesne činjenice ili teološke simbole, one nas i danas potiču na razmišljanje o prolaznosti, nasljeđu i smislu života, navodi Bible Study Tools.

Istražite popis trideset najdugovječnijih osoba spomenutih u Bibliji, ispitujući njihove uloge u povijesti i fascinantne teorije iza njihove iznimne dugovječnosti.