Slavna američka glumica borila se s ovisnosti pa objavila bolne memoare

Liza Minnelli, kći hollywoodske kraljevske obitelji, neumorna pjevačica, plesačica i glumica, slavi u četvrtak svoj 80. rođendan. No, umjesto mirnog umirovljenja, ona publici daruje ono što najbolje zna, spektakl. Svoj život, obilježen vrtoglavim uspjesima, bolnim padovima i nevjerojatnom otpornošću, sabrala je u dugo očekivanim memoarima "Kids, Wait Till You Hear This!". Time je još jednom potvrdila svoj status jedne od posljednjih velikih diva, žene koja je iz sjene legendarnih roditelja iskoračila kako bi stvorila vlastitu, neponovljivu legendu.

Iako se danas zbog smanjene pokretljivosti rjeđe pojavljuje u javnosti, njezin duh ostaje neslomljiv. Nedavnim pojavljivanjem na dodjeli GLAAD nagrada, gdje je na scenu izašla sjedeći u redateljskom stolcu, još je jednom pokazala tko je gazda. Svojim memoarima nije samo ispričala svoju priču, već je i podsjetila svijet da je Liza Minnelli, i u osamdesetoj, i dalje sila prirode koja odbija sići s pozornice.