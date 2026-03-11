FREEMAIL
PONOS SPLITA? /

Unutrašnjost Spaladium Arene izgleda kao horor: Plijesan, vlaga, samo što štakori ne hodaju...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U Splitu je započelo čišćenje i pripremni radovi u Spaladium Areni, što označava prvi konkretan korak prema njezinom ponovnom otvaranju. Ovi radovi predstavljaju uvodnu fazu obnove, čime se dvorana priprema za povratak sportskih, kulturnih i zabavnih događanja.

Spaladium Arena godinama nije bila u funkciji zbog financijskih problema, pravnih sporova i stečajnog postupka, a njezin povratak otežavali su dugovi i nesuglasice s bankama. Nedavno je Grad Split formalno preuzeo vlasništvo nad dvoranom, čime je završen dugogodišnji proces vraćanja objekta u gradske ruke.

Planirana sanacija i obnova trebale bi omogućiti da Arena ponovno ugosti velike sportske susrete, koncerte i sajmove. Gradska uprava najavljuje da će nakon završetka radova dvorana ponovno biti otvorena za građane i posjetitelje.

11.3.2026.
11:20
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
Spaladium ArenaSplitDvorana
