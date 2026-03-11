FREEMAIL
SNIMLJENE PRIPREME

Što se to 'kuha' u Britaniji? Amerikanci pune streljivom ubojiti bombarder 'Kost'

Što se to 'kuha' u Britaniji? Amerikanci pune streljivom ubojiti bombarder 'Kost'
Foto: Henry Nicholls/AFP/Profimedia
1 /19
Američki vojni zrakoplovi posljednjih dana koriste britansku bazu RAF Fairford u Gloucestershireu, nakon što je premijer Keir Starmer dopustio korištenje britanskih baza za "obrambene" operacije.

Među pristiglim letjelicama ističe se strateški bombarder B-1 Lancer, u vojnim krugovima poznat kao "The Bone" (Kost). Fotografije američkog osoblja koje danas na pisti priprema streljivo uz ove zrakoplove potaknule su brojna pitanja o konkretnim planovima za korištenje ovog moćnog naoružanja.

Prema podacima Boeinga, B-1 Lancer je najbrži bombarder u sastavu američkog zrakoplovstva (USAF), sposoban postići brzine veće od 1450 km/h. Uz dužinu od 43 metra i raspon krila od 42 metra, ovaj zrakoplov težak 86 tona predstavlja vrhunac zrakoplovne tehnologije.

"Kost" ima napredne radarske i GPS sustave koji pomažu u napadu na ciljeve, kao i elektroničke ometače, radarska upozorenja i sustav mamca kako bi se izbjegao otkrivanje od strane neprijatelja. 

Korišten je u Siriji, Libiji, Afganistanu i Iraku, a kojim upravlja posada od četiri člana, može nositi do 34 tone oružja i opreme.

11.3.2026.
16:51
danas.hr
Henry Nicholls/AFP/Profimedia
BombarderVelika BritanijaSadAmerički Bombarder
