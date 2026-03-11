Roditelji okrivili Avu Karabatić za sinovu ocjenu, ona im poručila: 'Predajem kemiju, ne bonton'

Poznata hrvatska medijska ličnost i influencerica Ava Karabatić (37) ponovno je uzburkala javnost svojom posljednjom objavom na Instagramu. U srijedu poslijepodne podijelila je s pratiteljima neugodno iskustvo s instrukcija iz kemije koje je držala, a koje je preraslo u raspravu o odgoju, odgovornosti i profesionalizmu.

Lekcija iz kemije prerasla u lekciju iz bontona

Na fotografiji generiranoj uz pomoć umjetne inteligencije, Ava pozira u okruženju koje podsjeća na učionicu, sjedeći za katedrom ispred ploče. Upravo je ta scena poslužila kao uvod u priču koju je podijelila u opisu. Karabatić je otkrila kako joj je na instrukcije iz kemije došao učenik sedmog razreda kako bi ponovio lekciju o ionima i valencijama. Međutim, umjesto da se koncentrira na gradivo, učenik je, kako tvrdi Ava, cijeli sat neprimjereno gledao u njezin dekolte.

"Sve bi to bilo u redu da 'učenik' nije cijeli sat, umjesto u papir i formule, uporno gledao u moje grudi", napisala je Ava te dodala kako je učenik na kraju dobio jedinicu na provjeri znanja, jer, kako je ironično primijetila, "znanje ne ulazi osmozom preko tuđeg dekoltea". Vrhunac priče dogodio se kada su roditelji učenika za njegov neuspjeh navodno okrivili upravo nju, tvrdeći da ga "nije dobro naučila". Ava im je javno uzvratila oštrom porukom: "Dragi roditelji, ja predajem kemiju, a ne odgoj i bonton. Drugi put djetetu dajte upute gdje se nalaze oči, a gdje periodni sustav elemenata."

Podijeljene reakcije pratitelja

Ova objava savršeno se uklapa u narativ koji Ava Karabatić gradi posljednjih godina. Nakon što je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru, često je isticala svoju želju za radom u prosvjeti i nedavno je potvrdila kako ne namjerava raditi "obične" poslove jer sebe vidi kao profesoricu ili javnu osobu. Incident koji je opisala, bez obzira na njegovu autentičnost, služi kao snažan komentar na izazove s kojima bi se mogla susresti u toj ulozi. Njezina objava dolazi samo dan nakon što se na istoj mreži obračunala s "internetskim trolovima" zbog kritika na račun njezina privatnog života.

Kao i obično, komentari pratitelja bili su podijeljeni. Dok su joj mnogi pružili podršku i osudili ponašanje učenika i roditelja, s komentarima poput "Sramotno ponašanje. Djeca nekada ne znaju za granicu", drugi su bili skeptičniji. Jedan od komentara bio je "Rage bait queen", čime se aludira na to da je objava namjerno kreirana kako bi izazvala reakcije i privukla pozornost.