Opasna buba pronađena u Hrvatskoj, napada sve pred sobom: 'Zovu je autostoperom'

Jedan od najštetnijih nametnika na svijetu, japanska buba, odnosno japanski pivac, pronađen je u Hrvatskoj, u park šumi Maksimir.

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je akcijski plan za njegovo suzbijanje, postavljene su i lovke. No, poljoprivrednici i voćari strahuju od mogućih gubitaka jer zaštita je skupa.

'Zovu ga autostoper'

Japanski pivac ulovio se u lovku. Prvi i zasad jedini pronađen u Hrvatskoj. No i jedan je dovoljan da upali alarm. "Često ovog organizma volimo nazivat autostoperom. On je sposoban se uvući u majicu, vozilo, može doći slučajnim unosom na određeno područje. I sami vidite da je park Maksimir prepun posjetitelja", priča nam Marijana Kelava, voditeljica Odjela za biljno zdravstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Iako se u Ministarstvu nadaju da je riječ o izoliranom slučaju, vremena za čekanje nema. Budući da ga je Europska unija proglasila prioritetnim karantenskim štetnikom, oko mjesta pronalaska postavljaju se dodatne lovke. Plan je postaviti ih 60. "Postavljaju se da se opovrgne ili dokaže prisutnost organizma. Ako se opovrgne mi ćemo biti sretni, ali ako se utvrdi onda se primjenjuju strože mjere, područje se demarkira, određuje se žarište i sigurnosno područje", objašnjava Kelava.

Japanski pivac nije novost u Europi. Osim u Hrvatskoj, zabilježen je u još osam zemalja. No kod nas, kao i u Francuskoj i Španjolskoj, zasad se smatra tek prolaznim gostom. U Italiji, Sloveniji, Portugalu, Njemačkoj i Švicarskoj već je pod službenim nadzorom, dok je u Rusiji njegova raširenost ograničena.

Ozbiljna prijetnja

Da je riječ o ozbiljnoj prijetnji, upozoravaju i stručnjaci. "Napada oko 400 biljnih vrsta, jabuke, kruške, koštuničavo voće, vinovu lozu, ratarske kulture čak neke i šumske, ukrasno bilje. Vrlo je polifagna. Odrasle se hrane listovima cvijetom i plodovima, ličinke žive u tlo hrane se korijenom i travama", kaže Ivan Juran, profesor na Agronomskom fakultetu u Zagreba.

Stotine hektara voćnjaka kojeg smo snimili u emisiji nedavno su uništene u nevremenu. Osim ovogodišnjeg ploda, upitan je urod i za iduću godinu. Tehnolog koji se brine o nasadima jabuka, zabrinut je kako kaže zbog klimatskih ekstrema, ali i nove prijetnje. "Nažalost, svjedoci smo sada već unazad par godina i na razini EU, ali i Hrvatske - zakoni se pooštravaju, aktivne tvari za suzbijanje štetnika se ukidaju. Sigurno ćemo imati problema i s karantenskim štetnikom", ocjenjuje Šima Branković, tehnolog na plantaži jabuka.

Jedno od rješenje ja da se mreža spusti do poda da ometa let štetnika. No zaštitne mreže i dodatne mjere znače i veće troškove. Zato se voćari nadaju da će japanski pivac ostati tek slučajni prolaznik – i da se ni u jednoj od 60 lovki u Maksimiru neće pojaviti više nijedan.