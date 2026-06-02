Medvjed ozlijedio četvero ljudi: Procurile snimke napada, građanima izdano upozorenje

Četvero ljudi ozlijeđeno je u utorak uslijed napada medvjeda u stambenom području Fukushime na sjeveroistoku Japana, javlja Euronews.

Riječ je o najnovijem u nizu napada koji se događaju u dijelu zemlje gdje medvjedi posljednjih godina sve češće ulaze u naseljena područja.

Nakon dojave iz tvornice Fukushima Steel Works o napadu na dva zaposlenika, policija i vatrogasci pohitali su na mjesto događaja u četvrti Sasakino. Snimka nadzorne kamere prikazuje crnog medvjeda kako proganja zaposlenika blizu ulaza. Dok muškarac u dvadesetima pokušava pobjeći, medvjed ga obara na tlo. Životinja je potom ušla u tvornički kompleks i ozlijedila drugog radnika, muškarca u šezdesetim godinama.

Medvjed je nakon toga napao i treću osobu, zaposlenika druge tvrtke, također u šezdesetima. Vatrogasna služba grada Fukushime izvijestila je da je ozlijeđena i 80-godišnja žena iz susjedstva. Trojica muškaraca zadobila su lakše, a žena umjerene ozljede, no nitko nije životno ugrožen.

Potraga za medvjedom

Do utorka poslijepodne medvjed još nije bio uhvaćen. Vjeruje se da se nalazi unutar kompleksa druge tvrtke, koji je okružila policija. Dvije obližnje škole su zatvorene, uključujući Osnovnu školu Noda, koja je nastavu održavala online i objavila upozorenje građanima da "izbjegavaju nepotrebne izlaske i ostanu na sigurnom".

Napad je uznemirio stanovnike i oživio strahove od prošle godine, kada je zbog napada medvjeda na sjeveru zemlje angažirana i vojska. U prefekturi Akita prošle je godine napadnuto više od 60 ljudi, od kojih je četvero preminulo. Prema podacima japanskog Ministarstva okoliša, 2025. godina bila je rekordna s više od 230 napada medvjeda u kojima je živote izgubilo 13 osoba.

Stručnjaci objašnjavaju da se sve češći upadi rastuće populacije medvjeda događaju u regiji čije stanovništvo brzo stari i smanjuje se, a u kojoj je sve manje ljudi obučenih za lov na te životinje.

Japanska vlada je u ožujku procijenila da populacija medvjeda broji oko 57.800 jedinki te je usvojila plan upravljanja koji poziva na sustavno smanjenje njihova broja.

Plan predviđa da se u idućih pet godina broj općinskih službenika za kontrolu medvjeda utrostruči na 2500, a broj zamki za medvjede udvostruči. Nedavno su medvjedi viđeni i u zapadnim predgrađima Tokija, zbog čega su službenici parka postavili dodatne zamke i na društvenim mrežama objavili upozorenja.