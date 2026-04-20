Nakon razornog potresa izdano upozorenje za cunami: Očekuju se valovi od tri metra

Potres magnitude 7,4 pogodio je obalu Japana, izazvavši upozorenja na cunami valove visoke i do 3 metra. Snažan potres dogodio se u ponedjeljak poslijepodne po lokalnom vremenu kod sjeveroistočne obale Japana, priopćila je Japanska meteorološka agencija.

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 134 km jugoistočno od Hachinoheja i 94 kilometra sjeveroistočno od Miyaka.

Dužnosnici upozoravaju na cunami valove visoke i do 3 metra koji bi mogli pogoditi prefekturu Iwate i dijelove Hokkaida.

Potres je bio toliko jak da su ljudi u Tokiju izvijestili da se glavni grad prilično tresao. Potresi magnitude između 7,0 i 7,9 smatraju se velikim i mogu uzrokovati ozbiljnu štetu, prema Sveučilištu Michigan Tech.

