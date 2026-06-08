Novo istraživanje otvorilo nove spoznaje: Jedna kategorija žena ima veće izazove sa zdravljem

Broj dijagnosticiranih slučajeva poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) kod odraslih osoba je u porastu. Prema izvješću američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), više od 15 milijuna odraslih Amerikanaca — otprilike 1 od 17 osoba — ima dijagnosticiran ADHD.

Dok broj dijagnoza u SAD-u i dalje postupno raste, porast je posebno izražen među ženama.

Novo istraživanje pokazalo je da ovaj poremećaj utječe na mnogo više od same pažnje — mogao bi imati utjecaj i na nekoliko reproduktivnih faza života. Iako se mnoge žene okreću društvenim mrežama kako bi same pronašle odgovore na svoje probleme, statistički je vjerojatnije da će njihovi simptomi biti zanemareni te da će ostati nedijagnosticirane.

Simptomi ADHD-a općenito uključuju poteškoće s koncentracijom, nemir, neorganiziranost, impulzivnost i zaboravljivost.

Međutim, studija objavljena u časopisu Archives of Women’s Mental Health pokazala je da žene s ADHD-om imaju veće reproduktivne izazove tijekom menstruacije, trudnoće i menopauze.

Više od 602 žene u Irskoj — uključujući 377 žena koje su same prijavile da imaju ADHD i 225 žena bez ADHD-a — izvijestile su o svojim menstrualnim ciklusima, ispunile alat za procjenu predmenstrualnih simptoma, prošle probir na postporođajnu depresiju te bile procijenjene u pogledu simptoma perimenopauze i postmenopauze.

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Žene s ADHD-om imale su neredovitije menstruacije i izraženije predmenstrualne simptome.

To je uključivalo veću učestalost predmenstrualnog sindroma (PMS) i predmenstrualnog disforičnog poremećaja (PMDD), ozbiljnog stanja koje uzrokuje izrazitu razdražljivost, anksioznost i depresiju.

Sudionice s ADHD-om prijavile su teže simptome u svim kategorijama, uključujući razdražljivost, anksioznost, depresiju, smanjen interes za aktivnosti, poteškoće s koncentracijom, umor, probleme sa spavanjem te tjelesne simptome poput grčeva.

Također su iskusile veći utjecaj na svakodnevno funkcioniranje, s primjetnim posljedicama na učinkovitost na poslu, obiteljske odnose i obavljanje kućanskih poslova.

Pad razine estrogena tijekom menstrualnog ciklusa već sam po sebi može narušiti kognitivne funkcije, uključujući emocionalnu regulaciju i pažnju. Studija je dodatno pokazala povezanost između promjena u simptomima ADHD-a i hormonalnih promjena.

ADHD je također povezan s višim razinama postporođajne depresije, većim brojem komplikacija povezanih s trudnoćom te većim brojem neplaniranih trudnoća, što bi djelomično moglo biti posljedica zaboravljanja redovite uporabe kontracepcije.

Rezultati su u skladu s prethodnim istraživanjima koja su pokazala povezanost između ADHD-a i pogoršanih simptoma menstruacije i menopauze, piše New York Post.

Istraživači smatraju da ovi nalazi podupiru potrebu za dodatnom pažnjom prema menstrualnom zdravlju, planiranju trudnoće, postporođajnom raspoloženju i simptomima menopauze kod osoba s ADHD-om.

Ovo dolazi i nakon što se broj dijagnoza ADHD-a među ženama u dobi od 23 do 49 godina gotovo udvostručio između 2020. i 2022. godine.

Žene kojima je dijagnosticiran ADHD također češće imaju internalizirane simptome koji više nalikuju anksioznosti ili depresiji, a oba se stanja mogu javiti istodobno s ADHD-om.

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