Od ove bolesti u Hrvatskoj godišnje umire oko 300 žena: U ranoj fazi nema simptoma

Od raka jajnika u Hrvatskoj godišnje obolijeva više od 400 žena, oko 300 ih umire, a zbog simptoma koji se javljaju kasnije, taj se rak često naziva tihim ubojicom, istaknuto je na okruglom stolu Udruge "SVE za NJU" kojim se žele razbiti predrasude i povećati zdravstvena pismenost.

"Ginekološki karcinomi u odnosu na sve druge u ženskoj populaciji trpe najviše predrasuda i najviše stigme, pogotovo za žene s rakom vrata maternice, ali i rakom jajnika. Žene vrlo teško izlaze u javnost sa svojom pričom", rekla je izvršna direktorica Udruge "SVE za NJU" Ljiljana Vukota u izjavi za medije uoči okruglog stola.

Okrugli stol na temu dijagnostike i liječenja raka jajnika i endometrija "To nisu samo ženske stvari" održao se na Svjetski dan borbe protiv raka jajnika, a tim povodom održat će se i istoimena javnozdravstvena akcija i utrka 23. svibnja na Bundeku. "Nadam se da ćemo ovakvim skupovima i akcijama pomalo mijenjati stvari jer iskazi žena u javnosti i njihove priče puno pridonose činjenici da možemo podići primarnu i sekundarnu prevenciju te da žene redovitije odlaze na preglede", navela je Vukota.

Za oboljele istaknula je važnost podrške zajednice, ali i one profesionalne u vidu psiho-onkologije čijih stručnjaka unutar zdravstvenog sustava, navela je, nema dovoljno.

Rak jajnika - bez specifičnih simptoma

"Rak jajnika ima najgoru prognozu među ginekološkim karcinomima i nazivamo ga tihim ubojicom jer u ranim fazama ne daje nikakve simptome, nego tek u kasnim fazama kad već postoji uznapredovala bolest, što znači da nije bolest ograničena na jajnike, nego ima metastaze po trbuhu", upozorio je predsjednik Hrvatskog društva za ginekološku onkologiju Marko Klarić s KBC-a Rijeka.

No, i tada su simptomi nespecifični i ne upućuju prvo na neki ginekološki problem, poput krvarenja kao kod raka maternice, već se više pojavljuje nadutost, rast trbuha, problemi s probavom koji se pripisuju drugim stanjima pa se bolest načelno otkriva u trećem stadiju. Dodatan problem je što je bolest jako agresivna i brzo napreduje - od nastanka bolesti do uznapredovale faze prođe svega nekoliko mjeseci, pa čak i žene koje redovito jednom godišnje obavljaju ginekološke preglede mogu proći neopaženo, istaknuo je Klarić.

Upitan što se onda može učiniti, poručio je kako je važno osvijestiti javnost da obrate pažnju na nespecifične simptome te poticati žene da idu na redovite ginekološke preglede jer će oni ipak "uhvatiti" dio oboljenja.

"I liječnici opće prakse bi morali imati na umu da kad se javi ženska osoba sa simptomima koje sam naveo, da je čak odmah, u principu prije bilo kakve druge gastroenterološke obrade, upute ginekologu. Ako ginekolog isključi rak jajnika, onda se mogu ići isključivati oni manje opasni uzroci, poput konstipacije, problemi s probavom, gubitak težine", rekao je Klarić.

Od ginekoloških karcinoma godišnje umre više od 700 žena

Rak jajnika najčešće se javlja između 55. i 65. godine života, ali, nažalost, dodao je Klarić, ima slučajeva i kod mlađih pacijentica u 20-im i 30-im godinama života. S druge strane, dugogodišnje korištenje hormonalne kontracepcije naveo je kao zaštitni čimbenik za rak jajnika.

Voditelj Registra za rak pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Mario Šekerija rekao je da od raka jajnika godišnje u prosjeku oboli više od 400 žena, a umre oko 300, dok od raka tijela maternice oboli više od 800 i umre oko 200 žena. Kada se gledaju svi ginekološki karcinomi zajedno, broj oboljelih penje se na više od 1700, a broj umrlih na više od 700 žena godišnje, zbog čega je važno rano prepoznavanje bolesti, kao i kvalitetno prikupljanje podataka, istaknuo je Šekerija.

Što se tiče prevalencije, odnosno koliko ljudi danas živi, a da su ranije imali dijagnozu, za rak jajnika riječ je o gotovo 4000 žena, a za rak tijela maternice više od 9000, naveo je. Pri tome je kao bitan indikator istaknuo petogodišnje preživljenje nakon dijagnoze. On se poboljšava te je kod raka jajnika udio preživjelih u prethodnom petogodišnjem razdoblju porastao s 40 na 44 posto, dok je preživljenje kod raka tijela maternice na 80 posto.

Što se tiče prevencije, Šekerija je naveo da to nisu bolesti koje imaju neke klasične rizične čimbenike. "Kod raka jajnika problem je što ne postoje toliko specifični simptomi i programi ranog otkrivanja, kao što imamo kod raka vrata maternice, pa je važno podizati svjesnost o tome da, kada se pojave simptomi, da se ne ignoriraju, da se ode na pregled", rekao je.

S druge strane, za rak tijela maternice debljina je veliki rizični faktor, što je razlog zašto u mnogim zapadnim zemljama postoji velik porast obolijevanja, dodao je.

