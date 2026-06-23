Ministar ih pozvao na sastanak, oni mu rekli 'ne': Slavonski poljoprivrednici odbili Zagreb

ZRNO ZRADORA /

Uoči žetve, slavonski poljoprivrednici nezadovoljni su otkupnom cijenom pšenice i traže hitan sastanak s ministrom poljoprivrede.

Inzistiraju na tom sastanku i ministru daju rok od osam dana. Ako do njega ne dođe, prijete prosvjedima. Inflacija je, kažu, rekordna, a zbog cijena gnojiva, goriva i drugih troškova proizvodnje otkupna cijena od 150 eura po toni pšenice značila bi, tvrde, propast za ratare.

O zahtjevima smo tražili odgovor Ministarstva poljoprivrede, gdje kažu da su ponudili sindikatu sastanak u srijedu, 17. lipnja, no da je ponuđeni termin odbijen uz zahtjev da se sastanak održi u Slavoniji, što, kažu, nije navedeno u inicijalnom zahtjevu.

Iz Ministarstva poručuju i da su u stalnom kontaktu s ratarima, prate stanje na tržištu te se aktivno uključuju u postizanje razumijevanja s otkupljivačima.