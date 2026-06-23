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KAKVI FRAJERI /

Ivić i Kuzmanović javili nam se iz Omiša i poslali poruku Vatrenima uoči Paname

Filip Ivić, bivši hrvatski reprezentativac i sadašnji rukometni vratar Meškova iz Bresta i Dominik Kuzmanović, aktualni hrvatski rukometni reprezentativac, isto vratar, trenutno se nalaze u Omišu kao demonstratori na 16. izdanju Međunarodnog rukometnog kampa za vratare, jedinstvenog u svijetu. Putem portala Net.hr poslali su poruku podrške Vatrenima, koji u srijedu u 01:00 igraju 2. kolo skupine L protiv Paname na SP-u u Sjevernoj Americi. 

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23.6.2026.
22:11
Silvijo Maksan
Svjetsko Prvenstvo 2026.Filip IvićDominik KuzmanovićHrvatska Nogometna ReprezentacijaPanama
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