Ivić i Kuzmanović javili nam se iz Omiša i poslali poruku Vatrenima uoči Paname

KAKVI FRAJERI /

Filip Ivić, bivši hrvatski reprezentativac i sadašnji rukometni vratar Meškova iz Bresta i Dominik Kuzmanović, aktualni hrvatski rukometni reprezentativac, isto vratar, trenutno se nalaze u Omišu kao demonstratori na 16. izdanju Međunarodnog rukometnog kampa za vratare, jedinstvenog u svijetu. Putem portala Net.hr poslali su poruku podrške Vatrenima, koji u srijedu u 01:00 igraju 2. kolo skupine L protiv Paname na SP-u u Sjevernoj Americi.