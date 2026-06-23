Hrvatski navijači složni uoči Paname: 'Nije važno tko zabije, samo da pobijedimo'

DAN D /

Uoči susreta Hrvatske i Paname među hrvatskim navijačima u Torontu vlada veliki optimizam. Navijači ističu kako im u ovom trenutku nije najvažnije tko će se upisati među strijelce ili tko će biti igrač utakmice, već da Vatreni osvoje prve bodove na Svjetskom prvenstvu.

"Zapravo nikome nije važno tko će biti junak protiv Paname, važno je samo da pobjeda ostane naša i da uzmemo prve bodove na prvenstvu", poručili su navijači okupljeni u Hrvatskoj kući.

Vjeruju kako bi eventualna pobjeda ponovno pokrenula navijačku euforiju, a slavlje se, kako kažu, sigurno ne bi zadržalo samo unutar Hrvatske kuće, nego bi se proširilo ulicama Toronta, gdje su se ovih dana okupili Hrvati iz cijelog svijeta.