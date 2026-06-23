Željko Kopić upozorava: 'Panama će to pokušati protiv Hrvatske i morat ćemo biti oprezni'

Svanuo je i taj dan, vrijeme je za drugu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Paname, dvoboj u kojem Vatreni ne smiju izgubiti, ako misle u drugi krug turnira. Noćas, od 1 sat, odabranici Zlatka Dalića će morati biti pravi, na nivou. Pogreškama više mjesta nema. Hrvatska je na papiru bolja od Paname koja je u susretu s Ganom (poraz 1-0) pokazala da je brza i nezgodna reprezentacija.

Zlatko Dalić na posljednjoj je konferenciji za novinare uoči utakmice u Torontu, na najnogometnijem stadionu Svjetskog prvenstva kiji se zove BMO Field, poručio da nema dvojbi oko početnog sastava, iako javnost još ne zna za kojih se jedanaest odlučio. Jedno od pitanja je hoće li Mateo Kovačić prvi put na ovom prvenstvu krenuti od prve minute, što se očekuje, a u konkurenciji za početnu postavu spominju se i Marco Pašalić kao lijevak na desnoj strani, te Andrej Kramarić.

S druge strane, Petar Musa i Duje Ćaleta-Car, prema svemu sudeći, mogli bi biti među starterima u dvoboju u kojem Hrvatska traži pobjedu koja bi je dovela nadomak plasmana u nokaut-fazu Mundijala. No, sve to uzmite sa zadrškom. Možda u napadu osvane i Ante Budimir, ali mi tipujemo na Musu koji je protiv Engleske zabio gol, bio jako dobar.

Željko Kopić, poznati nogometni trener, stručni je komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi.

"Još nas malo dijeli do druge utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Protiv Paname igramo u Torontu i imat ćemo ogromnu podršku naših navijača. U Torontu i okolici živi oko 120 000 Hrvata, a stadion BMO Field je pravi nogometni. ima 45.736 sjedećih mjesta. Hrvatski navijači će biti bitan aspekt ove bitne utakmice za nas. Vjerujem da će jedna sinergija, od početka s navijačima, ta jedna razine energije, agresivnost, da ćemo od početka biti na pravoj razini i usmjeriti utakmicu prema pobjedi i prva tri boda Hrvatske na ovom Mundijalu", govori Željko Kopić i nastavlja:

"Panama će sigurno pokušati nešto iskreirati na brzinu i polukontre i kontre i tu ćemo morati biti posebno oprezni. Protiv Gane su pokazali da nisu bezopasni. Hrvatska ima puno veću kvalitetu, mi smo izraziti favoriti, ali i Panama je analizirala utakmicu naših nogometaša protiv Engleske i imaju plan s kojim će pokušati iznenaditi naše. Panama će nas pokušati uhvatiti na širokim prostorima, na tranzicijama i to je sigurno što je nešto što je izbornik Dalić sa stožerom i igračima izanalizirao. Vjerujem da će Hrvatska protiv Paname izgledati bolje, da nećemo doći u te situacije protiv Paname koje mogu biti opasne."

Znači, možemo očekivati blok Paname i onda polukontre i kontre? Pustit će nam posjed i napadati po oduzetoj ili izgubljenoj lopti naših nogometaša?

"Gledaj, postoji mogućnost isto da nas napadnu odpočetka, da s agresivnosti nas malo poremetiti, stisnuti, ali mislim da je naša kvaliteta prevelika. Vidjet ćemo s kojom postavom ćemo izaći protiv Paname. Ako će tu biti i Mateo Kovačić unutra, s Modrićem, pretpostavljam da ćemo krenuti s četiri otpozadi. Profil naše ekipe, naših igrača, je da možemo stabilizirati posjed, da možemo držati loptu na suparničkoj polovici i u velikom broju slučajeva ćemo ih zapravo prisiliti na defanzivni blok. Onda trebamo biti oprezni u reakcijama po izgubljenoj lopti, kao što si rekao. Morat ćemo se kvalitetno pozicionirati. Tu smo imali protiv Engleza problema i sguran sam da će u ovoj utakmici biti puno bolje. Vjerujem u pobjedu Hrvatske, a to bi Luki Modriću, koji igra utakmicu broj 200 za Hrvatsku, bio najljepši mogući poklon. Klub 200 hrvatske nogometne reprezentacije fantastično je ostvarenje Luke Modrića. Siguran sam da će Hrvatska biti spremna za sve izazove i da će uzeti prva tri boda na SP-u. Sretno, Vatreni!", zaključio je Željko Kopić.