Kovačev pomoćnik na klupi Hrvatske o ključnoj utakmici Vatrenih: 'To si ne smijemo dozvoliti'

Goran Lacković, pomoćnik Dragana Talajića, izbornika nogometne reprezentacije Bahreina i bivši član stručnog stožera Nike Kovača u hrvatskoj reprezentaciji, u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" najavljuje ključnu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije u skupini L na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi protiv Paname.

Lacković daje dubinsku analizu naše reprezentacije, moguće taktike i igrača za Panamu. Prisjeća se i nekih od najupečatljivijih trenutaka sa Svjetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu, otkriva kako je stožer reagirao na skandal s fotografijama golih reprezentativaca, te dijelu anegdotu s jednom neočekivanim gostom u teretani. Naravno, nisu to jedine teme našeg razgovora s Goranom Lackovićem.

Život u Bahreinu u sjeni rata u Zaljevu

Na samom početku, Lacković opisuje kakva je trenutačna situacija u Bahreinu, zemlji u kojoj zarađuje kruh, a koja se nalazi u turbulentnom okruženju rata Irana protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Američka vojska u Bahreinu ima baze, koji su meta iranskih projektila...

Kakva je situacija u Bahreinu, mirnija sad?

"Naravno, mirnija, iščekuju se ovi pregovori u Švicarskoj. Ljudi su nestrpljivi, ali moram reći da su ljudi u Bahreinu i u tom svijetu, kako bih rekao, da su nekako navikli na određene turbulencije koje su se dešavale u novijoj i u dužoj povijesti, tako da pokušavaju normalno živjeti. Znači, naravno da je i to bombardiranje i projektili, sve to ostavilo je utjecaja na ljude. Međutim, ljudi su stvarno onako ponosni na sebe i pokušavaju normalno živjeti", počinje svoju priču Goran Lacković.

Prognoziram apsolutno pobjedu Hrvatske, to očekujem. Očekujem da ćemo igrati na naš način, da ćemo zagospodariti terenom, da ćemo imati raspoložene napadače i da ćemo biti vrlo oprezni u obrani. Ne smijemo zaboraviti, znači, svaka čast pri formacijama bekova i osvajanjima prostora i puno centaršuteva koje očekujemo u našem ofenzivnom dijelu, ali ne smijemo si dozvoliti da primimo gol. Neće biti smak svijeta, možemo mi zabiti dosta golova Panami, međutim, ipak trebamo se nakon Engleske, gdje smo primili četiri gola, stabilizirati. Goran Lacković u 'Maksanovom korneru'.

Sad nema rata, nema bombardiranja, nema takvih situacija?

"Trenutno nema. Bilo je. Prošli tjedan bile su određene uzbune tijekom noći, ali trenutačno nema."

Sjećanja na Brazil 2014.

Dvanaest godina nakon Svjetskog prvenstva u Brazilu, Lacković se prisjeća i nekih situacija koje su ostale izvan nogometnog terena, a koje su plijenile pažnju javnosti, poput afere s fotografijama golih Vatrenih na bazenu.

A dogodilo se i to u Brazilu, to je dosta u hrvatskoj javnosti i u medijima odjeknulo, kad su se hrvatski reprezentativci kupali goli u bazenu, nakon poraza od Brazila.

"Znači, mi smo bili smješteni u jednom izuzetnom resortu u Bahiji i naravno da novinari traže nekakve senzacije. Međutim, to je bilo stvarno nekakva neobična situacija, da ne spominjem koji su to bili igrači, ali nama to ništa nije značilo. Znači, poslije kad izađe u medije, kada netko toliko kroz granje, kroz park slika negdje van kampa koji se naslanjao na more, ali s određenim, izuzetno osiguranje je bilo, ali očito je netko prošao i slikao. Ma, nije nas to poremetilo, to su nekakve normalne stvari i profesionalci žive s tim stvarima, pa da, paparazzi ih, nažalost, hvataju na svakom koraku i pokušavaju neku senzaciju izvući van. Ali nije bilo tih problema tamo i zbog toga nije nastao nikakav problem."

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Verojatno ste vi, Niko Kovač i cijeli stručni stožer obavili razgovor s dečkima nakon toga...

"Pa gledajte, kad naročito kada se desi negativan rezultat, onda se pokušava izaći van sa stvarima koje su negativne i koje realno niti ne postoje. Međutim, ja bih spomenuo, znači, skupina reprezentativaca koja je bila onda, a većina njih i 2017., to su izuzetno karakterne osobe. Da nisu takve, ne bi ni uspjele i ne bi napravile velike karijere u svom životu i ne bi napravile uspjeh za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, na kraju krajeva. Tako da nikakvih problema to nije bilo."

Osim napetosti, bilo je i komičnih situacija, a jednu je Lacković posebno izdvojio.

Možete li nam, zadržat ćemo se na tom Brazilu, ispričati neku anegdotu onako koja je vama ostala u dobrom sjećanju?

"Naravno da te rezultat vuče, uvijek je bolje raspoloženje. Naravno, kada pobijediš, i ta priprema sama, znači pred utakmicu, znači zadnju s Meksikom, izuzetno pozitivno sve je bilo, itd. Međutim, kažem, očito nas je energetska potrošenost iz prošle utakmice i put, sve nas je koštalo dodatnih nekih stvari. Živjeli smo u jednom prekrasnom kampu gdje smo živjeli kao jedna obitelj. Ono što je bila anegdota, imali smo fitness na otvorenom i često posjetitelji tog fitnessa bile su jako velike iguane. To je bilo zanimljivo. I tako, jednostavno, imaš uputu čovjeka koji vodi taj fitness kao: 'Nemojte se ništa micati, nemojte se ništa uzbuđivati, malo se pomaknite'. Ali iguana od dva i pol metra ulazi u fitness skoro svaki dan. Znači, ti vježbaš i ona ulazi u fitness centar... sprijateljili smo se. Evo, recimo da je to jedna od anegdota."

Ključna utakmica s Panamom i povjerenje senatorima

Lacković analizira i nadolazeću utakmicu protiv Paname, koja je presudna za daljnji tijek natjecanja, te komentira najavljene promjene u sustavu igre.

Zlatko Dalić za ključnu utakmicu s Panamom vraća sustav s četvoricom otraga i radi izmjene u sastavu. Kako to komentirate?

"Pametan čovjek će pustiti do određene mjere, kao što smatram da je naš izbornik izuzetno inteligentna osoba, da će stati negdje i pokušat će nešto promijeniti. Imali smo velikih problema protiv Engleske, a ne bih rekao da je to samo posljedica igranja sa tri ili pet u zadnjoj liniji, pa sad prelazimo na četiri. Ne na drugačiji nnačin, ali nije funkcioniralo. Bilo je, rekao bih, i individualnih i grupnih, timskih, linijskih pogrešaka, naročito da govorim u 20 minuta prvih, 10 minuta drugog poluvremena, ali i u prvom poluvremenu je bilo određenih slabosti. Tako da, naravno da svaki izbornik povlači ili trener povlači određeni potez s obzirom na pogreške i na stvari koje je vidio."

Dalić, naravno, vjeruje senatorima i sve, ali da li senatori, bilo tko, nećemo sada pojedince, znamo svi tko su oni u hrvatskoj reprezentaciji. Bi li oni trebali početi utakmicu i igrati nauštrb onih koji su u boljoj formi od njih?"

"Teško pitanje. Gledajte, mi treneri živimo s određenim igračima i produžena ruka na terenu su određeni igrači. Nekad je to bitnije nego možda određeni igrač koji je u određenom trenutku možda u nekoj boljoj formi. E sad, kažem, ovisi o protivniku i o taktičkoj postavi za utakmicu koja dolazi. Recimo, protiv Engleske se slažem, možda da... i očekivali smo protiv Engleza jak tempo, brzinu, jak ritam igre, itd., gdje možda u paru dva igrača kao što su Kovačić i Modrić ne mogu to pravodobno pratiti. Protiv Paname, druga priča. Druga priča gdje nama trebaju ovakva dva igrača, senatora, gdje nam treba i Perišić koji će, kažem, probijati tamo jedan na jedan, i ima velike logike u tome. Naravno da mladi kucaju i to mi je drago i zna se da biološki sat dolazi i da će se tu morati promijeniti određene stvari. Ali, ako smo odabrali ove igrače za Svjetsko prvenstvo, mislim da bez obzira na godine, na sve, mislim da trebamo vjerovati našim senatorima."

Pobjeda uz oprez

I za kraj, kako prognozirate utakmicu Hrvatska - Panama?

"Prognoziram apsolutno pobjedu Hrvatske, to očekujem. Očekujem da ćemo igrati na naš način, da ćemo zagospodariti terenom, da ćemo imati raspoložene napadače i da ćemo biti vrlo oprezni u obrani. Ne smijemo zaboraviti, znači, svaka čast pri formacijama bekova i osvajanjima prostora i puno centaršuteva koje očekujemo u našem ofenzivnom dijelu, ali ne smijemo si dozvoliti da primimo gol. Neće biti smak svijeta, možemo mi zabiti dosta golova Panami, međutim, ipak trebamo se nakon Engleske, gdje smo primili četiri gola, stabilizirati. Treba biti, kao što se kaže, 'clean sheet', trebaju biti čiste mreže i prema naprijed očekujem da stvarno budemo puno aktivniji još i da zabijemo golove, da stvaramo šanse i da budemo dosta kreativni."

Cijeli razgovor s Goranom Lackovićem nudi jedinstven uvid u razmišljanja iskusnog trenera koji je iz prve ruke osjetio atmosferu velikih natjecanja, ali i izazove rada u egzotičnim nogometnim sredinama. Njegove analize i sjećanja podsjetnik su na složenost i ljepotu nogometne igre, kako na terenu tako i izvan njega.

Čitav podcast s Goranom Lackovićem pogledajte u priloženom videu gore.