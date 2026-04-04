Javio nam se trener iz Bahreina: Evo što kaže o ratu, Svjetskom prvenstvu i hrvatskoj reprezentaciji

Utakmicom Iraka i Bolivije završene su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Bolja je bila momčad iz Azije koja je pogotcima Alija Al Hamadija i Aymena Husseina stigla do 2-1 pobjede i postala 48. reprezentacija koja se kvalificirala na Svjetsko prvenstvo.

Iz toga smo razloga kontaktirali Gorana Lackovića. Lacković je trenutno dio "hrvatske kolonije" koja vodi reprezentaciju Bahreina. On radi kao pomoćnik izborniku Draganu Talajiću, a osim njih dvojice ondje su još i Ivan Kovačić, koji je trener vratara, Matej Filipi, koji je kondicijski trener, te Jasmin Osmanović, koji je glavni analitičar.

O azijskim kvalifikacijama

Bahrein je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo završio u trećoj od pet faza. No, reprezentacija koju vodi Dragan Talajić imala je i jedan veliki hendikep u tom kvalifikacijskom ciklusu.

Ondje je Bahrein igrao u skupini s Japanom, Australijom, Saudijskom Arabijom, Indonezijom i Kinom.

"Da... Mi smo krenuli u taj posao u ožujku 2024. i nama je cilj bio proći tu prvu kvalifikacijsku stepenicu. To smo i učinili, ali smo nakon toga u trećem krugu, zbog trenutačnog koeficijenta na FIFA-inoj ljestvici, došli u grupu s Japanom, Australijom, Saudijskom Arabijom, Indonezijom i Kinom. Znači, sve velike zemlje, pogotovo Saudijska Arabija, Japan i Australija. To su zemlje koje su stalno prisutne na svjetskim prvenstvima i to je bila poprilično jaka grupa za nas. Bahrein je mala otočna zemlja s milijun i 500 tisuća stanovnika, možda malo više, od čega je polovica stranaca. Ludi su za nogometom, pokušavaju dići kvalitetu, ali ih je malo", kaže pomoćni izbornik Bahreina, koji se osvrnuo i na kvalifikacije u kojima je ta mala zemlja pobijedila Saudijsku Arabiju i Australiju.

"Kada smo krenuli u treći krug kvalifikacija, najprije smo pobijedili Australiju, pa smo kasnije u gostima kod Saudijske Arabije odigrali 0-0... U uzvratnoj s Australijom smo također do zadnje minute držali vodstvo, no na kraju je završilo 2-2... Rekao bih da nam je možda i najbolja utakmica bila protiv Japana, gdje smo dugo parirali, ali na kraju izgubili 2-0... To je, po meni, naša taktički najbolja utakmica bez obzira na poraz", kaže Lacković pa nastavlja:

"Želim reći da kao mala država, znači stvarno dajemo sve od sebe i trudimo se da se ovim 'velikim' suprotstavimo. Na primjer, igrali smo prijateljsku utakmicu s Marokom, koji je igrao u najjačem sastavu, i stvarno smo se dobro branili. Primili smo gol tek na samom kraju utakmice. Dosta smo napredovali i još napredujemo", rekao je Lacković, koji je otkrio i svoje viđenje Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

O Svjetskom prvenstvu

Našeg smo sugovornika zamolili i komentar za Svjetsko prvenstvo. Komentirao je pomoćni trener Bahreina koga vidi kao favorita, što misli o proširenju Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija, ali i kojih se azijskih reprezentacija trebamo paziti.

Prvo pitanje je bilo upravo u vezi posljednje momčadi koja se kvalificirala na Svjetsko prvenstvo - Iraka. Lavovi Mezopotamije su izborili kvalifikacije na najveću svjetsku nogometnu smotru po prvi puta u 40 godina, a prije toga su protiv Bahreina igrali na Arab Gulf kupu koji je Bahrein osvojio.

"Da. To je jedno ozbiljno natjecanje. Možda ljudi ne znaju, ali na ovo zadnje koje smo osvojili došli su svi u najjačem sastavu i bilo je izuzetno napeto. Moram reći da je to dokaz koliko su ovi igrači talentirani... Ova je regija zapravo jako talentirana, imaju odlične igrače i imaju plan. Često dovode strance, što igrače, što trenere koji tim domaćim talentima prenesu znanje", objašnjava Lacković prije nego što se baca na reprezentaciju Iraka:

"Što se tiče Iraka, to je jedna taktički dobra i vrlo organizirana momčad. Dosta su kompaktni i čvrsti u obrani i mogu igrati i vidjet ćemo kako će to pretočiti na Svjetsko."

"Što se tiče proširenja Svjetskog prvenstva na 48 momčadi... To je sigurno da će biti smanjena kvaliteta, ali morate gledati da FIFA ne brine samo o kvaliteti, već i o razvoju nogometa. Na cijelom svijetu je plasman na Svjetsko prvenstvo veliki uspjeh i smatram da moramo svakome dati šansu, pa i manje razvijenim zemljama. Da li je proširenje bio ispravan potez to ćemo tek vidjeti" - Goran Lacković o proširenju Svjetskog prvenstva na 48 momčadi

Naš je sugovornik komentirao i ostale azijske reprezentacije:

"Saudijska Arabija je apsolutno jedna od boljih reprezentacija. Dolazak velikih igrača i trenera u tu zemlju apsolutno su podigli kvalitetu nogometa, a tako i samih igrača iz Saudijske Arabije - to se apsolutno vidi i na njihovoj reprezentaciji i oni sigurno mogu igrati ravnopravno neke utakmice na Svjetskom prvenstvu. Tu je i Australija, koja uvijek ovisi o generacijama i trenerima i slično, mislim da će biti bolja, a tu je i Iran za kojeg je sada teško reći s obzirom na ovu situaciju, no jedna reprezentacija ipak prednjači", kaže Lacković.

"Koliko se ja sjećam, nikada niti jedna reprezentacija nije bila toliko homogena kao Japan. Gotovo svi njihovi igrači su unutar jedne-dvije generacije, planski su otišli igrati u Europu i kad gledate te igrače (Mitoma, Minamino, Kubo i dr.) i gdje igraju (Brighton, Monaco, Real Sociedad)... Dakle, igraju u vrhunskim klubovima i vrhunskim ligama. Izuzetno su organizirana reprezentacija, a rezultati govore za sebe. Nedavno su dobili Englesku 0-1, dobili su i Njemačku i Tursku... Igraju stvarno jako dobar nogomet, na visokoj su razini i taktičkoj i tehničkoj i očekujem vrlo dobre rezultate od njih na ovom Svjetskom prvenstvu", istaknuo je naš sugovornik kojeg smo upitali znači li to da je Japan jedan od favorita.

"To je uvijek nezahvalno za govoriti i jedino što mogu reći jest da očekujem jaku Francusku i Španjolsku. Tu su i Argentina, vjerojatno i Brazil, ne smijem ni nas zaboraviti, ali da, od azijskih reprezentacija svakako smatram da je Japan najveći favorit", zaključio je naš sugovornik.

O Hrvatskoj

Pri kraju smo našeg sugovornika zamolili i za komentar u vezi hrvatske nogometne reprezentacije. Lacković je bio dio stručnog stožera Nike Kovača koji je vodio Hrvatsku u Brazilu, pa samim time ima kredibilitet govoriti i o toj temi.

"Da, mi smo uvijek tu. Kada smo na razini, stvarno smo dobri i mislim da nas ovi mladi igrači koji su došli mogu voditi naprijed i da možemo opet 'iznenaditi' jer smo pokazali da imamo kvalitetu za velike stvari", započeo je Lacković, koji potom nastavlja:

"Naravno, ne treba sada biti previše ambiciozan, došlo je do smjene generacija, ali ima tu još jako puno dobrih igrača. Tu je prije svih Modrić, koji je najbitniji igrač i autoritetom i pojavom u našoj ekipi, ali i prema protivnicima prema kojima ima jako velik utjecaj. To je dobro za nas da imamo takvog igrača i možemo biti sretni da Luka i u Milanu igra na tako visokom nivou. U njegovim godinama je to samo za pohvalu", komentirao je naš sugovornik prije nego što se bacio na analizu sastava s trojicom stopera i razlikom između tog sastava i onog s četvoricom otraga.

"Osobno mi se sviđa da je izbornik hrabar u smislu da nema problema s time probati. To mi je jako drago jer je dokazao da nije jedan od trenera koji nameće svoj stil, nego je trener koji analizira svoje igrače i pokušava uklopiti neki stil na osnovi karakteristika igrača, ne obrnuto", kaže Lacković, koji smatra kako će izbornik Dalić na kraju postaviti postavu ovisno o protivniku.

Na samom kraju razgovora upitali smo bivšeg pomoćnog trenera hrvatske reprezentacije o tome jesu li nam Petar Musa i Marco Pašalić, kao osobe koje žive u SAD-u, svojevrsno "tajno oružje".

"Apsolutno, znači čovjeku koji svaki dan živi u tim uvjetima i klimi i pomoći hoće, ali nogometaši se relativno brzo prilagode. Vidjeli smo to na Svjetskom klupskom prvenstvu. Tako da mislim da hoće pomoći, ali ne previše", zaključio je Goran Lacković.

