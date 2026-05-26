Objavljeno kada će biti prikazana snimka Thompsonovog koncerta s Hipodroma: Datum je znakovit

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Net.hr je u ožujku doznao da je snimka otkupljena za 60.000 eura + PDV

26.5.2026.
17:41
Erik Sečić
Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavila je u utorak da će 4. lipnja (na blagdan Tijelova) u 20.15 sati na Drugom programu emitirati snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog Hipodroma. 

Koncert, koji je održan 5. srpnja prošle godine i koji je okupio oko pola milijuna ljudi, u povijest je ušao kao najposjećeniji jednovečernji koncert s plaćenim ulaznicama. 

"Ne samo da je oboren domaći rekord, već je Hrvatska upisana na svjetsku glazbenu kartu i to na prvo mjesto svjetske ljestvice, ispred svih dosadašnjih glazbenih spektakala održanih na otvorenom", istaknuli su s nacionalne televizije.

Dodaju koncertna snimka, koja će trajati 180 minuta, vjerno prikazuje "impresivnu koncertnu produkciju i koncertni spektakl koji prenosi moćnu, snažnu domoljubnu koncertnu atmosferu". 

Znamo o kojoj je cifri riječ 

Podsjetimo, portal Net.hr još je u ožujku doznao za koliki iznos je Hrvatska radiotelevizija otkupila snimku. 

"HRT je otkupila snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona za iznos od 60.000,00 eura + PDV", navela nam je tada Aleksandra Drobnjak Stepinac s HRT-a. 

