Objavljeno kada će biti prikazana snimka Thompsonovog koncerta s Hipodroma: Datum je znakovit

Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavila je u utorak da će 4. lipnja (na blagdan Tijelova) u 20.15 sati na Drugom programu emitirati snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona sa zagrebačkog Hipodroma.

Koncert, koji je održan 5. srpnja prošle godine i koji je okupio oko pola milijuna ljudi, u povijest je ušao kao najposjećeniji jednovečernji koncert s plaćenim ulaznicama.

"Ne samo da je oboren domaći rekord, već je Hrvatska upisana na svjetsku glazbenu kartu i to na prvo mjesto svjetske ljestvice, ispred svih dosadašnjih glazbenih spektakala održanih na otvorenom", istaknuli su s nacionalne televizije.

Dodaju koncertna snimka, koja će trajati 180 minuta, vjerno prikazuje "impresivnu koncertnu produkciju i koncertni spektakl koji prenosi moćnu, snažnu domoljubnu koncertnu atmosferu".

Znamo o kojoj je cifri riječ

Podsjetimo, portal Net.hr još je u ožujku doznao za koliki iznos je Hrvatska radiotelevizija otkupila snimku.

"HRT je otkupila snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona za iznos od 60.000,00 eura + PDV", navela nam je tada Aleksandra Drobnjak Stepinac s HRT-a.