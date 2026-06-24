Luka Modrić otkrio veliku istinu o Hrvatskoj pred čitavom nacijom

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu u Torontu svladala Panamu sa 1-0 (0-0). Strijelac jedinog gola bio je Ante Budimir u 54. minuti.

U dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta bolji je dojam ostavila Panama, ali nijedan sastav nije kreirao niti jednu opasniju situaciju.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić reagirao je u poluvremenu i umjesto Gvardiola i Muse na teren poslao Kramarića i Budimira, a te zamjene su donijele željeni rezultat. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira.

Izbornik je priznao da je bila teška utakmica za HRT.

"Teška utakmica, borben, opasan protivnik, brz. Nismo puno uspjeli napraviti u prvom dijelu. Drugi dio je bio puno bolji i idemo dalje, uzeli smo tri boda i ostali u igri.

Imali smo teških trenutaka, opasnih situacija, uspjeli smo to izvući i pobijediti. Trebala su nam ova tri boda da se dignemo", kazao je izbornik Dalić odmah nakon utakmice.

Luka Modrić također je dao svoje viđenje za HRT nakon 200. utakmice.

"Hvala Bogu, došli smo do tri boda. Prošli jubilej na stotoj utakmici nije bio dobar, ovaj je. Sretni smo, željeli smo pobjedu. 200 utakmica u najdražem dresu je nešto nevjerojatno, sretan sam i ponosan", rekao je Modrić i otkrio istinu o reprezentaciji, kako igraju u grču.

"Bila je teška utakmica. Kao da igramo u grču. Znali smo važnost utakmice i to se osjetilo. Kako je utakmica odmicala, imali smo dobrih trenutaka. Nadam se da će nam to pomoći na planu vjere i mislim da se možemo samo dizati. Igrali smo u grču i nadam se da se sada možemo samo dizati", kazao je Luka koji je proslavio jubilej.

"Stvarno nešto nevjerojatno, 200 utakmica u najdražem dresu. Sretan sam i ponosan, nisam ovo mogao sanjati. Hvala navijačima na podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su mi pomogli u ovih 200 utakmica od trenera i suigrača i svima koji se brinu za nas u reprezentaciji".