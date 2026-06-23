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KOCKANJE /

Zlatko Dalić prelomio i donio šokantnu odluku uoči ključne utakmice na SP-u?

Zlatko Dalić prelomio i donio šokantnu odluku uoči ključne utakmice na SP-u?
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Foto: Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Panama - Hrvatska od 01:00 pratite na portalu Net.hr

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
23.6.2026.
21:18
Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik Vatrenima u 2. kolu skupine L u Torontu je Panama. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr s utorka na srijedu u 01:00 ujutro. 

2. kolo skupine L Svjetskog nogometnog prvenstva
24.6.2026.
01.00
0
Panama
 
:
0
Hrvatska

 

 

Tablice omogućuje Sofascore

Mogući sastavi za utakmicu

Hrvatska: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol – Modrić, Kovačić – Marco Pašalić, Baturina, Perišić – Musa.

Panama: Mosquera – Blackman, Ramos, Córdoba, Murillo – Harvey, Martínez, Andrade – Bárcenas, Waterman, Rodríguez.

Prema informacijama koje dolaze iz Kanade, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić pripremio je iznenađenje za okršaj s Panamom. Većina početne postave je već definirana, Dalić je imao tek dvije nedoumice pri odabiru momčadi. Izbornik je odlučio Petra Sučića, ponajboljeg pojedinca u susretu s Engleskom, ostaviti na klupi, javljaju Sportske Novosti. Marco Pašalić počet će susret umjesto Petra Sučića na desnoj strani. Marco je ljevak i to je sjajna pozicija za njega, odlično što će započeti susret, ali ostaviti Petra Sučića na klupi, ufff.... To je kockanje... 

Dalić je, također, birao i između Petra Muse i Ante Budimira. S obzirom na to da je na jednoj konferenciji najavio kako će Budimir dobiti priliku protiv Paname, očekuje se da će upravo napadač Osasune krenuti od prve minute.

Druga neizvjesnost bila je u obrani, točnije oko stoperskog partnera Josipu Šutalu. Luka Vušković, prema svemu sudeći, nije u planovima za sustav s četvoricom u zadnjoj liniji pa će vjerojatno utakmicu početi na klupi. Duje Ćaleta-Car je trebao biti logičan izbor prema Dalićevim ranijim odlukama, ali ga muče ozljede i zbog toga je propustio pripremne utakmice, pa je upitno koliko je spreman. 

Zbog toga se kao realne opcije uz Šutala nameću Martin Erlić i Marin Pongračić. U ovom trenutku čini se da je Pongračić u prednosti jer je startao u tri od posljednje četiri pripremne utakmice, što ga čini i najvećim iznenađenjem u kadru.

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