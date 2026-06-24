Hrvatice ljepotom, energijom i emocijom privukle pažnju u Torontu: Ivana Knoll podigla atmosferu

Toronto je uoči utakmice Hrvatska – Panama na Svjetskom prvenstvu 2026. živio u znaku hrvatskih boja, a u središtu navijačke priče ponovno su bile hrvatske navijačice koje su svojom ljepotom, energijom, stilom i emocijom privukle veliku pažnju na ulicama i tribinama kanadskog grada.

Tisuće hrvatskih navijača okupile su se u Torontu, koji je ovih dana gotovo u potpunosti obojen u crveno-bijele kvadratiće, a među njima su se posebno isticale brojne navijačice koje su s ponosom bodrile Vatrene i stvarale atmosferu kakva se rijetko viđa izvan domovine.

Ivana Knoll u centru pažnje i navijačkog spektakla

Među najprepoznatljivijim licima ponovno je bila Ivana Knoll, koja je i u Torontu privukla veliku pažnju javnosti i medija. Uoči utakmice javila se iz grada i najavila večer u hrvatskom ritmu, pozdravivši pratitelje porukom "Croatia, let's go“ te dolaskom pred stadion dodatno podigla atmosferu među navijačima.

Knoll je, kao i mnogo puta ranije, postala simbol navijačkog glamura i medijske atrakcije, ali i dio šire slike hrvatske dijaspore koja je u Kanadi okupila impresivan broj ljudi spremnih bodriti reprezentaciju.

More hrvatskih boja i pjesme na tribinama

Atmosfera u Torontu bila je gotovo domaćinska za Vatrene. Navijači su ispunili tribine, pjevalo se "Moja domovina“, skandiralo Luki Modriću i stvarao se dojam da se utakmica igra pred domaćom publikom...

U tom ambijentu hrvatske navijačice nisu bile samo promatračice. Bile su aktivan dio navijačkog spektakla i navijale su iz petnih žila. S hrvatskim zastavama, dresovima i kreativnim modnim kombinacijama u kockicama, davale su dodatnu energiju tribinama i ulicama Toronta...

Emocija, strast i zajedništvo

Ono što je obilježilo večer nije bila samo brojnost hrvatske dijaspore, nego snažan osjećaj zajedništva. Navijačice su, zajedno s ostatkom publike, pokazale emociju koja je prelazila granice sporta. Od ponosa i radosti do napetosti i bezuvjetne podrške reprezentaciji.

Toronto je tako na jednu večer postao produžetak Hrvatske, a hrvatske navijačice jedan od njezinih najupečatljivijih simbola, vidljive, glasne i strastvene u svakom trenutku utakmice.