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NAVIJAČKA EUFORIJA /

Oni su spremni za tekmu, a vi? Vaši ljubimci neodoljivi su u bojama Vatrenih

Oni su spremni za tekmu, a vi? Vaši ljubimci neodoljivi su u bojama Vatrenih
Foto: Silvija Silvy Lučić
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Dok traje Svjetsko prvenstvo 2026., navijačka groznica zahvatila je i omiljene članove brojnih obitelji – kućne ljubimce. Psi i  mačke ovih dana ponosno poziraju u dresovima, s maramama i drugim rekvizitima u crveno-bijelim kockicama, spremni pružiti podršku Vatrenima.

Njihovi vlasnici s osmijehom bilježe brojne simpatične prizore. Uoči utakmice Hrvatske protiv Paname, stižu nam brojne fotografije ljubimaca spremnih za navijačku noć.

Pogledajte u galeriji kako se za ogled Hrvatske s Panamom prišremaju psi, mačke i ostali ljubimci. I slobodno nam pošaljite vaše fotografije.

23.6.2026.
15:45
Magazin.hr
Silvija Silvy Lučić
Kućni LjubimciPsiMačkeKokošSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
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