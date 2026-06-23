Oni su spremni za tekmu, a vi? Vaši ljubimci neodoljivi su u bojama Vatrenih

Dok traje Svjetsko prvenstvo 2026., navijačka groznica zahvatila je i omiljene članove brojnih obitelji – kućne ljubimce. Psi i mačke ovih dana ponosno poziraju u dresovima, s maramama i drugim rekvizitima u crveno-bijelim kockicama, spremni pružiti podršku Vatrenima.

Njihovi vlasnici s osmijehom bilježe brojne simpatične prizore. Uoči utakmice Hrvatske protiv Paname, stižu nam brojne fotografije ljubimaca spremnih za navijačku noć.

Pogledajte u galeriji kako se za ogled Hrvatske s Panamom prišremaju psi, mačke i ostali ljubimci. I slobodno nam pošaljite vaše fotografije.