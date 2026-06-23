Smiju li psi jesti led? Stručnjaci su jednoglasni: 'Samo su dvije opasne situacije'

S porastom temperatura, mnogi vlasnici pasa traže načine za rashlađivanje svojih ljubimaca, a jedno od najčešćih pitanja odnosi se na sigurnost davanja kockica leda.

Dok neki bezbrižno ubacuju led u zdjelice s vodom, drugi strahuju od potencijalnih opasnosti poput smrtonosne nadutosti. Kraljevsko društvo za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA) razriješilo je tu dilemu i pružilo jasan odgovor.

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Led ne uzrokuje nadutost

Godinama su internetom kružile neprovjerene priče i upozorenja da led može uzrokovati po život opasno stanje poznato kao gastrični dilatacijski volvulus (GDV), odnosno nadutost. Neke od teorija tvrdile su da led "prevari" mozak psa da podigne tjelesnu temperaturu. Međutim, RSPCA je potvrdila da za takve tvrdnje ne postoje znanstveni dokazi.

"Provedene su studije o faktorima rizika za GDV, ali kockice leda nisu identificirane kao jedan od njih. Naš savjet je da zamrznete zdjelicu s vodom ili igračku prije nego što u nju stavite vodu ili poslastice, kako bi duže ostale hladne. Stavljanje kockica leda u zdjelicu s vodom vašeg psa ili mačke, ili izrada ukusnih ledenih poslastica, također je dobra ideja", rekla je glasnogovornica RSPCA za britanski Mirror.

S ovim se stajalištem slažu i brojne druge veterinarske organizacije, uključujući American Kennel Club, koje također opovrgavaju dugogodišnje dezinformacije.

Kada led postaje opasan?

Iako su kockice leda generalno sigurne za zdravog psa, postoji jedna iznimno važna situacija u kojoj se nikada ne smiju koristiti. Stručnjaci jednoglasno upozoravaju da se led ne smije davati psu koji već pokazuje znakove toplinskog udara. Simptomi uključuju prekomjerno dahtanje, pojačano slinjenje, letargiju, povraćanje ili čak kolaps.

U takvom stanju, naglo hlađenje tijela ledenom vodom ili kockicama leda može izazvati šok i dodatno pogoršati stanje životinje. Umjesto toga, psa koji pati od toplinskog udara treba postupno hladiti mlakom vodom i hitno odvesti veterinaru. Led je sredstvo za prevenciju pregrijavanja, a ne lijek za toplinski udar.

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Dodatne mjere opreza

Osim rizika od šoka kod pregrijanog psa, treba imati na umu i druge potencijalne opasnosti. Tvrde i velike kocke leda mogu predstavljati rizik od gušenja, osobito za manje pse, ali i uzrokovati oštećenje ili lom zuba. Kao sigurnija alternativa preporučuje se korištenje mrvljenog leda ili priprema smrznutih poslastica od psu sigurnog voća, poput lubenice bez sjemenki, ili od goveđe juhe s niskim udjelom soli.

Borba protiv ljetnih vrućina ne svodi se samo na rashlađivanje. RSPCA je nedavno ponovno uputila apel vlasnicima zbog visokih temperatura asfalta, što je dovoljno vruće da uzrokuje teške opekline na šapama pasa i mačaka.

Stručnjakinja za dobrobit pasa iz RSPCA, Esme Wheeler, pozvala je vlasnike da poduzmu sve moguće mjere opreza. "Ovo vrijeme je ekstremno i za neke ljude je pitanje života ili smrti, a kamoli za životinje koje se oslanjaju na nas da im pomognemo preživjeti. Svi imamo dužnost poduzeti sve moguće mjere opreza. Ovih nekoliko dana ekstremnih vrućina treba shvatiti vrlo ozbiljno, što znači ostati unutra ili gdje god je najhladnije, preskakati šetnje sa psima i jahanje konja te učiniti sve što možemo da osiguramo hlad i svježu vodu", upozorila je Wheeler.

Kao pomoć životinjama, preporučuje se osigurati nekoliko zdjelica svježe vode u domu te ostaviti jednu posudu vani za divlje životinje. Vožnju automobilom trebalo bi izbjegavati osim u slučajevima nužde, a preporučljivo je održavati barem jednu prostoriju u domu što hladnijom. Šetnje je potrebno svesti na minimum te ih obavljati isključivo rano ujutro ili kasno navečer po sjenovitim površinama.

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