Ella Dvornik otkrila trik koji joj olakšava roditeljstvo: 'Zove se Zdenko je kriv'

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Ella Dvornik (35) oduševila je svoje pratitelje podijelivši na Instagramu neobičnu, ali iznimno efikasnu "odgojnu metodu". U videu koji je brzo prikupio simpatije publike, Ella je detaljno objasnila kako rješava svakodnevni problem nereda u kući bez vikanja i optuživanja, a ključnu ulogu u svemu ima misteriozni lik imena Zdenko.

Tko je kriv za nered? Uvijek Zdenko!

"Imam jednu metodu koja se zove 'Zdenko je kriv'", započela je Ella u svojoj objavi. Objasnila je kako je, shvativši da ponavlja obrasce ponašanja svoje majke Danijele (59) i izravno optužuje djecu za nered, odlučila uvesti promjenu. Umjesto da kćerima Balie Dee i Lumi Wren govori "opet si ostavila čašu na stolu", ona za sve okrivljuje izmišljenog krivca - malog patuljka Zdenka koji, prema njenoj priči, živi u njihovom stanu i stalno radi nered.

Tako, kada naiđe na ostavljene čarape ili igračke, Ella jednostavno kaže: "Zdenko je opet ostavio svoje stvari posvuda". Ova jednostavna promjena u komunikaciji pretvorila je pospremanje u igru. Njene kćeri, znajući da Zdenko nije stvaran, kroz smijeh prihvaćaju zadatak i ispravljaju "njegove" greške. Time im se, kako kaže Ella, "daje šansa ispraviti to što su napravile, a da se ne osjećaju napadnuto ili posramljeno". Njena duhovita objava, s opisom "Pravda za Zdenka", izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su se odmah poistovjetili s idejom, a mnogi su podijelili i vlastite verzije "Zdenka". "Kod mene ista metoda, samo se kod nas zove 'zlikovac'", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Mi imamo susjeda Jovicu koji je kriv za apsolutno sve".

Rješenje za djecu, ali i partnere

Ova metoda, iako na prvi pogled djeluje samo kao zabavna dosjetka, temelji se na principima pozitivnog roditeljstva. Psihološki gledano, prebacivanjem krivnje na fiktivnu treću osobu izbjegava se osjećaj srama kod djeteta, potiče se suradnja i jača veza između roditelja i djece kroz zajednički humor i internu šalu. Ella je istaknula kako ovaj pristup može biti koristan i u partnerskim odnosima za smirivanje napetosti. Umjesto svađe, humor može deeskalirati situaciju i otvoriti prostor za konstruktivniji razgovor.

Komentari ispod objave potvrdili su da je ideja pun pogodak. "Super fora", "Zakon" i "Hvala na ovom", samo su neke od reakcija, dok su se javili i brojni muškarci imena Zdenko koji su se našalili na vlastiti račun. "Uvijek je Zdenko kriv", zaključio je jedan od njih. Zdenko je možda kriv za nered, ali je zaslužan za bolju atmosferu u mnogim domovima.