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DUGOVI PROŠLOSTI /

Osvojio 220 milijuna pa preminuo: Supruga osim nasljedstva dobila i bizarnu obavezu

Osvojio 220 milijuna pa preminuo: Supruga osim nasljedstva dobila i bizarnu obavezu
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Foto: Brandi/Fotogramma/Zuma Press/Profimedia

Talijan je osvojio jackpot od 220 milijuna eura tijekom poslovnog puta u Lodiju. Nakon odbitka poreza ostalo mu je 180 milijuna eura

2.8.2026.
18:03
Tajana Gvardiol
Brandi/Fotogramma/Zuma Press/Profimedia
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Neobičan pravni slučaj iz Italije povezuje dvije žene koje se nikada nisu upoznale. Životi 37-godišnjakinje iz Chietija, koja sada živi u Padovi, i 53-godišnjakinje iz Varesea isprepleli su se zahvaljujući kamiondžiji iz Padove koji je 2019. godine osvojio jedan od najvećih dobitaka u povijesti talijanske lutrije SuperEnalotto.

Nakon njegove iznenadne smrti, njegova druga supruga postala je jedina nasljednica njegove imovine. Međutim, prema talijanskom zakonu, ona je također dužna preuzeti obvezu plaćanja alimentacije njegovoj bivšoj supruzi - iznos koji se procjenjuje na oko 5000 eura mjesečno.

Talijan je osvojio jackpot od 220 milijuna eura tijekom poslovnog puta u Lodiju. Nakon odbitka poreza ostalo mu je 180 milijuna eura. U sljedećim je tjednima potpuno promijenio svoj život: dao je otkaz, kupio novi automobil i kuću. Istovremeno se rastao od prve supruge, od koje je već de facto bio razdvojen, iako službeni razvod još nije bio okončan, prenosi 24ur.com.

Dogovorili su alimentaciju nakon brzog razvoda

Nakon brzog razvoda, bivši supružnici dogovorili su se da će muškarac bivšoj supruzi plaćati mjesečnu alimentaciju u iznosu od 6300 eura. Žena, koja je radila kao čistačica, financijski se oslanjala na ta sredstva. Nedugo zatim upoznao je novu partnericu kojom se oženio 24. srpnja 2025. godine. Preselili su se u Padovu. 

Muškarac je iznenada preminuo 28. lipnja ove godine. Budući da nije imao djece, njegova druga supruga postala je jedina nasljednica njegove imovine. Uz nasljedstvo je preuzela i zakonsku obvezu nastavka plaćanja alimentacije bivšoj supruzi pokojnika.

Riječ je o takozvanoj "nasljednoj alimentaciji" koju plaća nasljednik ili više njih nakon smrti osobe koja je prvotno bila obvezna na plaćanje. Nakon smrti bivšeg supruga, prva supruga obratila se nadležnim tijelima jer su isplate alimentacije prestale. Navodno potražuje iznos od približno 5000 eura mjesečno.

AlimentacijaLutrijaEurojackpotItalijaNasljedstvo
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