Gvardiol otvoreno Englezima o drami njegovog gola protiv Portugala

Joško Gvardiol je uoči nove sezone dao veliki intervju za The Atheltic u kojem se prisjetio i svog gola za Hrvatsku protiv Portugala u posljednjoj minuti na Svjetskom prvenstvu.

"U tom trenutku bio je to kaos emocija. Na početku sam vjerojatno bio najsretnija osoba na svijetu, a onda smo svi shvatili da je zaleđe zbog kose i svega..."

Gvardiol se nadao da će na Svjetsko prvenstvo stići potpuno spreman, nakon što je propustio drugu polovicu sezone Manchester Cityja 2025.-26. zbog slomljene noge, ali bol od te ozljede će se potpuno oporaviti tek za godinu dana.

U osmini finala s Portugalom nije izašao na teren do 92. minute, a dvije minute kasnije vidio je Goncala Ramosa kako dovodi Portugal u vodstvo od 2-1. Zatim, u 103. minuti, skočio je na odbijenu loptu kako bi, naizgled, iznudio produžetak, samo da bi suci, nakon dugog VAR kašnjenja, utvrdili da je lopta pogodila kosu Igora Matanovića, što je značilo da je igrač Cityja bio u zaleđu. Bio je to jedan od najdramatičnijih i najkontroverznijih trenutaka ljeta.

"To je glupa situacija, samo zbog kose, a i kada vidite na TV-u, pokazali su da je samo jedan (dodir), ali tijekom cijele akcije, ako krenete od centra, postoji jedan kontakt i prije nego što je Matanović dodirnuo kosu, mislim da su bila dva (dodira) i nismo to mogli vidjeti na TV-u. Nije bilo lako - zbog toga ispadate sa Svjetskog prvenstva."

"Nakon što sam osvojio brončanu i srebrnu medalju (na posljednja dva Svjetska prvenstva), mislio sam da će biti dobro, ali takav je nogomet. Morate to prihvatiti i da, bilo je vrijeme za povratak kući. Natrag u Hrvatsku."

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Gvardiol se za Svjetsko prvenstvo pripremao izvodeći barrel rollove u Red Bullovom avionu, a prošle godine proveo je tjedan dana ljeta trenirajući komandose s hrvatskim zelenim beretkama na Velebitu, ali ovaj put stvari su bile mirnije.

Neposredno prije Svjetskog prvenstva pristao je potpisati novi petogodišnji ugovor s Cityjem, unatoč interesu najvećih europskih klubova. Njegova karijera do sada je pažljivo isplanirana. Odbio je prelazak u Leeds United s 18 godina, nakon samo jedne sezone u Dinamu, a mogao je prijeći u Chelsea 2022., ali je smatrao da pridruživanje novoj momčadi neće biti lako s obzirom na to da je Svjetsko prvenstvo u Kataru ugurano usred sezone.

Zatim se 2023. preselio u City, nakon višemjesečnih pregovora između Txikija Begiristaina i Maxa Eberla iz RB Leipziga, tadašnjih sportskih direktora. Begiristain nije prihvatio "ne" kao odgovor i nakon što je započeo ponudu s oko 52 milijuna funti (70 milijuna dolara), pristao je platiti 77 milijuna funti.

S obzirom na to da su mu ostale dvije godine ugovora, u vrijeme kada je Pep Guardiola napustio klub, drugi igrači su možda osjetili da je vrijeme za novi izazov.

"Ne, ne razmišljam tako. Kao igrač, moram vidjeti: 'Trebaju li me? Hoću li biti ovdje samo da bih se pokušao zabaviti ili ću se dobro snalaziti i natjecati?'. Sretan sam što potpisujem novi ugovor na pet godina. Još uvijek imam 24 godine i s novim menadžerom svatko se mora boriti za svoju poziciju. Nitko nije siguran. Bit će puno promjena i veselim se vidjeti što će se dogoditi na početku sezone, kako ćemo igrati, tko će igrati. Svaki dan je novi izazov i nova prilika."

Posljednji tjedan Cityjeve sezone obilježile su vijesti o Guardiolinom odlasku. Vijest se pojavila 24 sata prije ključne utakmice u Bournemouthu, ali Katalonac je nakon toga odbio potvrditi svoje namjere. Službena potvrda stigla je tek nekoliko dana nakon što je obavijestio svoje igrače i osoblje.

"Neki bi rekli da nam je to mogao reći ranije, neki bi rekli da nije. Bio je savršen tajming jer može utjecati na vas psihički da je to rekao ranije. Bio je savršen tajming, znali smo da nam u nekom trenutku mora reći. Ovdje je 10 godina i vrijeme je da se malo odmori, umirovi."

Međutim, kaže da je nešto bilo u zraku puno prije toga.

"Osjetili smo to. Sezona prije nego što je bio između, pred odlaskom, a onda je ostao - što je bilo sjajno jer je to bila još jedna sezona za pokušaj osvajanja nečega. Prije dvije sezone smo se mučili, 13 utakmica bez pobjede. Nažalost, bilo je vrijeme za odlazak, ali tko zna s njim, možda će nakon šest mjeseci vratiti energiju."

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City je završio sezonu paradom autobusa i, što je najvažnije, rasprodanim događajem s puno zvijezda u Co-Op Live areni koji je spustio zavjesu na Guardiolinu eru, a posebni nastupi su imali Jack Grealish, Vincent Kompany i, putem videa, Michael Jordan.

City je prošle sezone osvojio Carabao kup i FA kup, ali Gvardiolovi standardi naveli su ga da se zapita bi li, u normalnim okolnostima, te proslave bile zaslužene bez Premier lige ili Lige prvaka.

"Jesmo li to zaslužili? Da? Ne? Ne znamo. Ali, Pep i dečki koji su nas napustili na kraju sezone, oni to zaslužuju više od bilo koga."

John Stones i Bernardo Silva također su otišli, obojica su nekontrolirano plakali u različitim trenucima njihove posljednje utakmice za City, protiv Aston Ville. Gvardiol kaže da će nam nedostajati.

"Kad sam bio mlađi, ne bih rekao da mi je John bio idol jer sam već bio branič, ali on je bio jedan od najboljih braniča. To je tajna, ali svake sezone sam ga molio da mi potpiše dres. Bili smo vrlo bliski. Razgovarali smo o nogometu, ali ne svaki put jer je nemoguće pričati o nogometu svaki dan - ponekad se moramo isključiti. Svaki put kad bismo imali neke momčadske večere, zabave, što god, bio je jedan od najsmješnijih momaka, on i Matheus Nunes. On je smiješan. Sad moramo vidjeti, jer Johna više nema pa će mu nedostajati srodna duša."

"Također, Bernardo, obojica su sjajni ljudi i karakteri. Koliko smo izgubili? Saznat ćemo kada se ponovno okupimo na početku sezone, ali nedostajat će nam obojica."

Stones je prošli tjedan osigurao prelazak u Inter, a Bernardo se pridružio Real Madridu u lipnju.

"To je savršen klub za Johna. Svidjet će mu se što je u Italiji, a i što se Bernardo vratio tamo gdje pripada - dugo je, dugo pričao o Španjolskoj!"

Tijekom pregovora o ugovoru s direktorom nogometa Cityja Hugom Vianom, Gvardiolu je uvjeravan da se smatra jednim od stupova momčadi dok ulaze u eru Enza Maresce, a u toj skupini su i Phil Foden i Erling Haaland.

Nakon velike rekonstrukcije momčadi tijekom posljednje dvije godine, Gvardiol je odjednom jedan od igrača Cityja s najdugovječnijim stažem. Samo su Foden, Haaland, Nico O'Reilly i Ruben Dias dulje u klubu, a s 24 godine mogao bi se pridružiti kapetanskoj skupini kluba.

Tijekom predsezone, Gvardiol je igrao vodeću ulogu u treningu, korišten je u vježbama kako bi se lopta pokrenula, nagovještavajući da bi mogao biti ključan u Marescinoj izgradnji igre. City je prošle sezone prilično dramatično promijenio svoj stil, s izravnijim stilom zahvaljujući kombinaciji novih igrača koji nisu bili prilagođeni posjedu lopte i protivnika koji su koristili liniju napada.

To bi trebalo odgovarati Gvardiolu, jer je oduvijek bio samouvjeren s loptom i već je pokušavao tu vrstu dugih dodavanja čim je stigao - samo da bi mu bilo rečeno da ih izbaci.

"Glavna stvar su duge i dijagonalne loptw. U mojoj prvoj sezoni u Leipzigu, davali smo loptu beku, a zatim je bek prebacivao loptu na drugu stranu. Pokušao sam to nekoliko puta kada sam se pridružio Cityju i Pep je rekao: 'Ne, ne, ne'. Kad bih vidio nekoga kako napada iza leđa, jednostavno bih pokušao. To je bilo nekako zabranjeno u mojoj prvoj godini, a u posljednjoj je pokušao nešto."

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Kad je riječ o Maresci, Gvardiol je uvjeren da je on pravi čovjek koji će klub povesti naprijed.

"Razina je toliko visoka i zbog toga je izabran za menadžera. Ima kvalitetu, ima neke nove ideje, a također moramo vidjeti što ćemo učiniti sa stilom igre, nogometom koji ćemo igrati i taktikom i svime. On je savršen, ali treba vremena. To je nešto potpuno novo. Nije lako promijeniti menadžera, pa ćemo uzeti vremena. Naš je posao da mu pomognemo koliko god je to moguće, a također i da slušamo i pokušamo se što brže prilagoditi."

Izvan terena, Gvardiol uvijek traži sljedeće uzbuđenje. Postao je sportaš Red Bulla za Svjetsko prvenstvo i trebao je voziti bolid Formule 1 po Silverstoneu s Maxom Verstappenom kako bi obilježili tu prigodu.

"Ali nisam mogao doći. Imali smo predsezonu prije Svjetskog prvenstva, a u blizini je kao mala zračna luka. Rekli su: 'U redu, učinit ćemo nešto za vas'. Bilo je to iznenađenje. Nisam znao što se događa. Pa sam otišao tamo, mislio sam da imamo fotografiranje, a onda sam shvatio da je tamo avion. Ne bojim se ovoga - volim te stvari - ali bilo je malo previše vrtnje. Bio sam sretan što nisam doručkovao to jutro!"

"Dakle, sada je problem što je sljedeće? Jer ovo je kao najbolja stvar koju ikada možete učiniti. Možda skočiti, bez padobrana! Šalim se. Volio bih isprobati Formulu 1, voziti auto. Možda skijati, ali sada je preopasno, posebno zbog naših koljena. Dakle, možda ću, kad se umirovim, isprobati skokove i sve ostalo."

Nadat će se da sljedećih nekoliko godina neće biti toliko ubrzano, barem na terenu.