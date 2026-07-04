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GLAVU GORE, JOŠKO /

Gvardiol poslao emotivnu poruku nakon ispadanja Hrvatske s Mundijala

Gvardiol poslao emotivnu poruku nakon ispadanja Hrvatske s Mundijala
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Foto: Justin Setterfield/Getty images/Profimedia

Joško je objavio emotivnu poruku

4.7.2026.
12:43
M.G.
Justin Setterfield/Getty images/Profimedia
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Joško Gvardiol oglasio se putem društvenih mreža nakon što je Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva.

Vatreni su poraženi u šesnaestini finala od Portugala (1:2), a Gvardiol je dan nakon utakmice poslao emotivnu poruku.

"Hrvatska nikad nije bila samo rezultat. Hrvatska je emocija, karakter, zajedništvo igrača, navijača i cijele nacije.

Jednostavno boli. Boli jer smo dali sve, jer smo vjerovali do kraja i jer znamo koliko nam je značilo. Ali ljubav prema ovom timu, ovom dresu i sve vas koji ste nas nosili nikad neće nestati. Hvala vam od srca.

Volim te moja Hrvatska!", napisao je Gvardiol.

Joško GvardiolHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Portugal
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