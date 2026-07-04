Gvardiol poslao emotivnu poruku nakon ispadanja Hrvatske s Mundijala

'SUDAČKI KRITERIJ NIJE BIO ISTI' /
Tomić: 'Sami smo si za neke stvari krivi protiv Portugala, ali dokazali smo da smo velesila i zaslužili prolaz'
Joško je objavio emotivnu poruku
Joško Gvardiol oglasio se putem društvenih mreža nakon što je Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva.
Vatreni su poraženi u šesnaestini finala od Portugala (1:2), a Gvardiol je dan nakon utakmice poslao emotivnu poruku.
"Hrvatska nikad nije bila samo rezultat. Hrvatska je emocija, karakter, zajedništvo igrača, navijača i cijele nacije.
Jednostavno boli. Boli jer smo dali sve, jer smo vjerovali do kraja i jer znamo koliko nam je značilo. Ali ljubav prema ovom timu, ovom dresu i sve vas koji ste nas nosili nikad neće nestati. Hvala vam od srca.
Volim te moja Hrvatska!", napisao je Gvardiol.