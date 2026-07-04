Gvardiol poslao emotivnu poruku nakon ispadanja Hrvatske s Mundijala

Joško Gvardiol oglasio se putem društvenih mreža nakon što je Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva.

Vatreni su poraženi u šesnaestini finala od Portugala (1:2), a Gvardiol je dan nakon utakmice poslao emotivnu poruku.

"Hrvatska nikad nije bila samo rezultat. Hrvatska je emocija, karakter, zajedništvo igrača, navijača i cijele nacije.

Jednostavno boli. Boli jer smo dali sve, jer smo vjerovali do kraja i jer znamo koliko nam je značilo. Ali ljubav prema ovom timu, ovom dresu i sve vas koji ste nas nosili nikad neće nestati. Hvala vam od srca.

Volim te moja Hrvatska!", napisao je Gvardiol.