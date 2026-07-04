Tomić: 'Sami smo si za neke stvari krivi protiv Portugala, ali dokazali smo da smo velesila i zaslužili prolaz'

Još uvijek ne možemo vjerovati na koji je način hrvatska nogometna reprezentacija ispala sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Dan nakon dramatičnog ispadanja Vatrenih u šesnaestini finala protiv Portugala, dojmovi se još uvijek nisu slegli.

Gorčina u želucu zbog bolnog poraza, nepravednog, uz puno upitnika nad glavama, miješa se s ponosom zbog fantastične igre Vatrenih, posebice u drugom poluvremenu. O utakmici koja je podigla mnogo prašine, kontroverznim sudačkim odlukama i budućnosti reprezentacije razgovaramo s nogometnim trenerom Goranom Tomićem.

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Dva lica Vatrenih i žal za propuštenim prilikama

Hrvatska je u dvoboj s Portugalom ušla s lošim prvim poluvremenom, no u nastavku je pokazala potpuno drugačije lice, lice nogometne velesile. Ipak, na kraju je osjećaj razočaranja prevladao.

"Svi smo se probudili s nekom gorčinom u želucu. Jednostavno, jer na ovaj način baš je bolno ispasti sa Svjetskog prvenstva. Mislim da smo više zaslužili, pogotovo nakon fantastično odigranog drugog poluvremena", započeo je Tomić intervju, ističući ključne trenutke koji su, unatoč dominaciji, presudili Hrvatskoj.

Kad podvućemo crtu, mi smo sami krivi jer jednostavno, jako smo loše branili defanzivne skokove. Loše smo taj segment napravili i nespretnost kod jedanaesterca za Portugal. Opet kad podvućemo crtu, ti neki ključni detalji, primljeni golovi, nismo smjeli to dopustiti. Imao sam osjećaj da u drugom poluvremenu, da smo mi ti koji kontroliramo utakmicu. Portugal nam nije mogao ništa. Goran Tomić za Net.hr.

Jesmo li zaslužili više i je li Hrvatska zaslužila prolaz?

"Generalno gledajući, kad analiziramo prvo poluvrijeme, stvarno je bilo loše i ono što smo govorili, što se pričalo u najavi same utakmice, da ne smijemo biti toliko nisko. Sve se to dogodilo. Jednostavno, nisu bili naši nogometaši agresivni, nismo mogli uspostaviti našu igru. U tranzicijama smo bili stvarno loši. Nije to dobro izgledalo. Međutim, u drugom poluvremenu je na terenu izašla, pojavila se, sasvim nova Hrvatska. Mislim da je to bilo najbolje, definitivno i bez premca, poluvrijeme Hrvatske na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu. Pokazali smo da je Hrvatska nogometna velesila. Žao mi je jer jednostavno, kad smo imali taj 1-0, imali smo još dobrih dvije-tri situacije, pogotovo onu najbolju Petra Sučića za 2-0 i mislim da bi utakmica bila riješena i zbog toga postoji žal. Postoji žal i zbog nesretnog, nespretnog jedanaesterca koji jednostavno nismo smjeli napraviti i tog gola koji smo zabili u 103. minuti, a koji je poništen. Način na koji smo odigrali drugo poluvrijeme, mislim da smo mi bili ti koji smo zaslužili prolaz."

Ok, mi malo to, normalno, pričamo subjektivno, ali dojam je da jednostavno, sa svima s kojima sam pričao, kriterij nije bio isti. A sad, sad je to kasno, ali najviše boli taj zadnji gol koji će sigurno dugo, dugo sve proganjati, nas Hrvate, zbog kojeg smo na neki način ispali sa Svjetskog prvenstva.

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Jesu li suci oštetili Hrvatsku?

Mnogo se repova vuče zbog sudačkih odluka, od kriterija do poništenog gola koji bi Hrvatsku odveo u vodstvo i onog na kraju utakmice za 2-2. Je li Hrvatska oštećena?

"Puno se o tome sad priča i pričat će se još dugo. Nama su poništena tri gola, Portugalu jedan. Isto se radilo o centrimetrima. No, taj zadnji pogodak Gvardiola, ti nekakvi njihovi razlozi, uistinu su nevjerojatni. Ne može se uopće vidjeti da je naš igrač, Matanović u skoku, dirao loptu, tako da će tu sigurno biti repova. Bez obzira na tu situaciju, opet kad podvućemo crtu, mi smo sami krivi jer jednostavno, jako smo loše branili defanzivne skokove. Loše smo taj segment napravili i nespretnost kod jedanaesterca za Portugal. Opet kad podvućemo crtu, ti neki ključni detalji, primljeni golovi, nismo smjeli to dopustiti. Imao sam osjećaj da u drugom poluvremenu, da smo mi ti koji kontroliramo utakmicu. Portugal nam nije mogao ništa".

Je li sudački kriterij bio isti za obje reprezentacije?

"Ok, mi malo to, normalno, pričamo subjektivno, ali dojam je da jednostavno, sa svima s kojima sam pričao, kriterij nije bio isti. A sad, sad je to kasno, ali najviše boli taj zadnji gol koji će sigurno dugo, dugo sve proganjati, nas Hrvate, zbog kojeg smo na neki način ispali sa Svjetskog prvenstva."

'Sad se puno lakše sviraju penali nego prije'

Zlatan Ibrahimović je istaknuo na društvenim mrežama kako penal za Portugal nije bilo i kako je nogomet kontaktni sport. Kako to komentirate?

"Može tu to 'stati', međutim s druge strane, malo isto nespretno, ako ćemo biti iskreni, nespretno je Vlašić reagirao, pogotovo s pustim VAR kamerama što imamo, što je dopustio da uopće i dođe do jedne takve situacije. No, slažem se da se jednostavno sad puno lakše sviraju penali nego prije, to sigurno".

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Luka Modrić je kritizirao upotrebu VAR-a nakon utakmice i istaknuo kako "VAR treba intervenirati ako je 200 posto neka pogreška, ali ako nije, ako je u sivoj zoni, nemaš što ulaziti. Nema se što VAR javljati. Ovo nije nikakav penal".

"Apsolutno je Luka u pravu, to je jednostavno bila siva zona gdje se jednostavno ne može sa sto posto sigurnosti vidjeti da je lopta dirana. Oni se s druge strane opet hvataju da je senzor pokazao, ali ja nisam vidio taj dokaz, ne znam jeste li ga vi možda vidjeli. Generalno jesam za upotrebu VAR-a jer je puno puta pravednije. Sjetimo se samo i u ovoj utakmici onaj Ronaldov gol postignut iz zaleđa, ali u sivu zonu očito je da se toga neće moći riješiti. VAR je dobar u situacijama kod zaleđa koji su 100% sigurni, ali spomenuta siva zona, toga se nećemo ići riješiti", objasnio je Tomić.

'Nisam vidio da je Matanović dirao loptu'

Je li po vama Matanović utjecao na igru kod pogotka Gvardiola u 103. minuti za 2-2?

"Po svim kamerama koje smo vidjeli ja nisam vidio. E sad, govore da je senzor pokazao. Ne znam, nisam vidio i ne znam što bi rekao. Prvi put se tako nešto dogodilo, ali kažem, iz jedne kamere ne može se vidjeti da je Matanović dirao loptu. To je ta neka siva zona. Nogomet je specifična igra i za razliku od nekih drugih sportova ne pobjeđuje u njemu uvijek bolji, nije uvijek 1+1 da je 2. No, ne bi se mi smjeli puno buniti na generalno i manjak sreće. Na posljednja dva SP-a smo prošli dalje i puno puta na penale, neki put nas je i sreća pomazila. Ovog puta nije. To je tako u nogometu i životu. Nekad te sreća pomazi, nekad ne. Ovog puta je tako ispalo. Mislim da se nismo osramotili, mislim da smo pokazali da smo još uvijek i da ćemo uvijek biti nogometna velesila. Trebamo analizirati što je bilo i idemo dalje. Vjerujem da će naše sljedeće generacije biti uspješne".

Koju bi ocjenu dali za nastup Vatrenih na SP-u?

"Dojam je dobar. Ne može biti vrlo dobar, odličan niti loš, ali po meni je dobar dojam. Prošli smo grupu, ali po meni, mislim da Hrvatska po kvaliteti pripada u TOP 16 na svijetu. Žao mi je što to nismo ostvarili. Koji su razlozi? Ima ih puno. I ozljede naših ključnih igrača koji nisu na turnir došli u pravoj formi. Šteta što smo ispali jer sam uvjeren da smo prošli Portugal, da bi daleko dogurali. Pokazalo se da kako turnir odiče, da se mi dižemo u formi."

Mateo Kovačić je odigrao ponajbolju utakmicu za Hrvatsku i paradoksalno da ju je izgubio.

"Istina. Očigledno je i njemu su koristile tri utakmice na digne formu, jer je bilo vidljivo da Mateo Kovačić nije bio svoj, ali kako je prvenstvo odmicalo, pokazao je da je klasan igrač. Šteta što ga nije nagradilo da bude najbolji igrač utakmice s prolaskom Hrvatske u osminu finala. Mateo Kovačić je bio broj 1 utakmice Portugala i Hrvatske."

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Ali, zato su za najboljeg igrača iz FIFA-e proglasili Ronalda koji je imao svega pet dodira lopte u utakmici, zabio penal i samo stajao na terenu...

"Hahaha... Eto i to malo nešto govori o kriterijima, ali po meni definitivno Ronaldo MVP nagradu nije zaslužio protiv Hrvatske. Leao je po meni bio jako dobar. Ronaldo nije zaslužio biti igrač utakmice, po meni".

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'Dubok naklon Modriću i Daliću, a straha za nas nema'

Što reći o Luki Modriću i Zlatku Daliću, kojima je ovo možda bio posljednji zajednički turnir i možda posljednji za Hrvatsku?

"Mislim da je sve o njima i više puta napisano. Jednostavno, dubok naklon njemu i Zlatku, ako Zlatko odluči ići, duboki naklon za sve što su napravili za Hrvatsku."

Koji je po vama najveći dobitak Hrvatske na ovom SP-u?

"Najveći dobitak je taj dokaz da mi možemo, da smo mi velesila i da nema straha za nas. To je nekako najveći dobitak. Jučer smo opet pokazali da smo stvarno nogometna velesila, da uvijek dolaze novi igrači i da imamo to nešto što nas izdvaja od drugih. To je potvrda da smo dobri."

'Sučić je odigrao strašan turnir'

Petar Sučić odigrao je sjajan turnir?

"Strašno je odigrao. Fantastičan je nogometaš. To što je Petar Sučić odigrao, to je bio užitak za gledati. Maratonska pluća i jedan moderan igrač."

Martin Baturina isto je odigrao jako dobar turnir...

"Ma svi. Jednostavno, to je naša mlada garda. Žao mi je što Gvardiol nije bio u formi, što nije bio pravi, ali navedeni su budućnost hrvatskog nogometa".

Tko je favorit u susretu Španjolske i Portugala i za koga ćete navijati ili koga ćete simpatizirati?

"Neću navijati za nikoga, niti ću simpatizirati ikog. Gledao sam Španjolce i nakon njihove jučerašnje utakmice protiv Austrije, rekao bih da su oni favoriti. Nakon što sam vidio obje utakmice, i Portugal i Španjolsku, ako ćemo gledati prikazano jučer, onda je Španjolska favorit."

Kakvu bi ste poruku poslali reprezentaciji Hrvatske?

"Glavu gore! Najbolje tek dolazi."