Marić o porazu Hrvatske: ' Da li je to dovoljno za poništenje gola? Ne, mora postojati dokaz'

Ne smiruju se tenzije nakon što je Hrvatska ispala od Portugala (1-2) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Bila je to luda utakmica s tri poništena pogotka i jedanaestercem, nakon koje se najviše priča upravo o suđenju.

Espen Eskås, glavni sudac utakmice, rastužio je i razljutio ne samo hrvatsku nego i svjetsku javnost svojim odlukama, a za komentar suđenja zamolili smo bivšeg hrvatskog suca s bogatim iskustvom Brunu Marića. On je za Net.hr secirao ključne odluke, ali i kriterij cijele utakmice.

"Prema mom subjektivnom dojmu mislim da kriterij utakmice nije bio ujednačen. Smatram da se sudac nije posve držao svog kriterija i da je na svojevrstan način u takvoj situaciji više pogodovao Portugalu nego Hrvatskoj", rekao je Marić prije nego što je analizirao jednu od dvije situacije o kojima se najviše priča – kazneni udarac za Renata Veigu.

"Prije svega moram napomenuti kako sam siguran da ne bismo ovako žustro i dugo raspravljali o Gvardiolovu 'zaleđu' da nije dosuđen kazneni udarac na intervenciju VAR-a. Ja sam već više puta rekao – smatram da se tu VAR nije trebao javiti. Tu je bio sudac koji je jasno vidio situaciju i koji je očito, u tom trenutku, smatrao da tu nema intenziteta za najstrožu kaznu", kaže bivši sudac pa pojašnjava:

"Tu zapravo dolazimo do razlike u tumačenju VAR-a. Kod FIFA-e je pristup nešto drukčiji nego kod UEFA-e. UEFA VAR vidi kao alat koji se koristi samo kada je pogreška očita, dok ga FIFA koristi više kao alat za donošenje točne odluke, čak i kada ona nije sasvim jasna ili kada sudac ima jasan pregled situacije."

Za kraj nam je Marić komentirao i situaciju oko zaleđa prilikom drugog hrvatskog pogotka. Podsjetimo, sudac je najprije priznao pogodak, no naknadno ga je poništio nakon intervencije VAR-a. Kao razlog navedeno je igranje glavom Igora Matanovića, iako mnogi taj dodir nisu vidjeli, pa je došlo do tumačenja kako je Matanović loptu dirao kosom, što prema FIFA-inu pravilniku ne bi trebalo biti suđeno kao zaleđe.

"Kao što sam već rekao, o ovoj se situaciji ne bi ni pričalo da nije bilo tog jedanaesterca na Veigi. No, svakako treba reci kako je odluka donesena na temelju signal čipa iz lopte. Nitko nije vidio taj dodir lopte i Matanovića, pa je pitanje 'da li je to dovoljno?' Ne, mora postojati jasan dokaz da bi donijeli odluku o nepriznavanju pogotka!", zaključio je Marić.