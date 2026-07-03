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NEMILOSRDNA TEHNOLOGIJA /

Čip koji je srušio sve nade Hrvatskoj: Evo zašto je poništen naš gol protiv Portugala

Čip koji je srušio sve nade Hrvatskoj: Evo zašto je poništen naš gol protiv Portugala
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Foto: Frank Gunn/Zuma Press/Profimedia

Stiglo objašnjenje zašto je Hrvatskoj poništen gol protiv Portugala

3.7.2026.
9:25
M.G.
Frank Gunn/Zuma Press/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Pred sam kraj utakmice Vatreni su zatresli mrežu, zabio je Gvardiol, ali je gol poništen zbog zaleđa, a ključnu ulogu u toj presudi odigrao je čip u lopti.

Presuda iz VAR sobe

Norveški sudac Espen Eskas dobio je signal iz VAR sobe za provjeru. Ključno pitanje bilo je je li Igor Matanović dirao loptu, što se na snimkama nije moglo jasno utvrditi. Da je loptu dirao portugalski branič, zaleđa ne bi bilo. No, i najmanji Matanovićev kontakt značio je da je Pašalić bio u nedozvoljenoj poziciji i da se gol mora poništiti. Nakon napete provjere, Eskas je donio konačnu odluku koja je slomila hrvatska srca.

Tehnologija koja 'čuje' dodir

Odluka nije počivala samo na videosnimci. Presudnu ulogu odigrala je „Connected Ball Technology“ u službenoj lopti Adidas Trionda. Njezin senzor bilježi i najmanje dodire i šalje podatke VAR sobi. Grafički prikaz, poznat kao "Snickometer", pokazao je jasan signal baš u trenutku prolaska lopte pored Matanovićeve glave. To je bio nepobitan dokaz kontakta. "Nema subjektivnog mišljenja, čip u lopti sve pokazuje", potvrdio je portugalski izbornik Roberto Martinez.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijačipPortugalSvjetsko Prvenstvo 2026.
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