Nova epizoda 'IQ 160' donosi priču o lažnom identitetu i obiteljskim tajnama

U središtu istrage ponovno se nalaze genijalna čistačica Marina Kapov (Dajana Čuljak) i metodični inspektor Tomislav Ramljak (Luka Peroš), a njihov nesvakidašnji partnerski odnos naći će se pred novim izazovom razotkrivanja složene mreže obiteljskih laži.

Ubojstvo, laži i trag koji vodi u prošlost

Radnja nove epizode započinje pokušajem ubojstva slučajem koji na prvi pogled djeluje jednostavno, no ubrzo otkriva mračne tajne. Istraga Marinu i inspektora Ramljaka odvodi u neočekivanom smjeru kada priča razotkrivajući svijet lažnih identiteta i skrivenih motiva. Dok se klupko laži odmotava, ključni trag pojavit će se u obliku poveznice sa starim slučajem transplantacije srca, otvarajući niz novih pitanja i tjerajući ih da preispitaju doslovno sve što su mislili da znaju.

Spoj genijalnosti i sistema koji osvaja publiku

Serija 'IQ 160', koja je ujedno i prvi hrvatski Voyo Original, temelji se na uspješnoj francusko-belgijskoj franšizi 'HPI', a priču o neobičnoj suradnji smješta u prepoznatljivo zagrebačko okruženje. Uspjeh serije leži upravo u kemiji glavnih likova: Marine Kapov, samohrane majke troje djece i čistačice s kvocijentom inteligencije 160, čiji nekonvencionalni pristup rješavanju zločina prkosi svim pravilima, te inspektora Ramljaka, kojeg utjelovljuje Luka Peroš, povratnik na domaću scenu nakon uspjeha u seriji 'La Casa de Papel'. Njihova suradnja, prožeta humorom i stalnim nesuglasicama, postala je zaštitni znak serije i glavni razlog njezine velike gledanosti.

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju kako će ovaj dinamični duo razriješiti novu zagonetku koja testira ne samo njihove intelektualne sposobnosti, već i međusobno povjerenje. Nova epizoda serije 'IQ 160' bit će dostupna od sutra isključivo na platformi Voyo.