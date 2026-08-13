Love Island Adria zagonetnom objavom zagolicao maštu, fanovi nagađaju tko je voditeljica

Pod nazivom 'Love Island Adria', ovaj spektakl traženja ljubavi započet će s emitiranjem u rujnu, a sudeći prema prvoj objavi na službenom Instagram profilu, producenti su pripremili kampanju koja će gledatelje držati u neizvjesnosti do samog početka. Duhovitim videom zaintrigirali su javnost, nagovještavajući otkrivanje 'jedne velike tajne' koja je odmah potaknula lavinu nagađanja.

Duhoviti video skriva ključan detalj

Na službenom profilu showa objavljen je kratki video u stilu popularnih internetskih memeova. Radnja je smještena u ured, gdje jedna zaposlenica drugoj otkriva ovu sočnu informaciju. Objava je popraćena opisom: 'Uskoro s vama delimo jednu veliku tajnu', čime se dodatno podiže napetost. Iako komentari na objavu još nisu brojni, nagađanja o tome tko bi mogao preuzeti ovu zahtjevnu ulogu već su započela na društvenim mrežama.

Foto: Voyo

Što se zna o regionalnom spektaklu?

'Love Island Adria' najavljen je kao veliki originalni projekt streaming platforme Voyo, a okupljat će natjecatelje iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Grupa privlačnih samaca uselit će se u luksuznu vilu na osam tjedana, a lokacija snimanja bit će egzotične Tenerife u Španjolskoj. Potpuno izolirani od vanjskog svijeta, bez mobitela i društvenih mreža, kandidati će imati samo jedan cilj: pronaći ljubav. Par koji u tome uspije i osvoji simpatije publike kući će otići s impresivnom nagradom od 50.000 eura.

Gledatelji će imati ključnu i dosad rijetko viđenu ulogu u oblikovanju događaja u vili. Putem posebne mobilne aplikacije moći će gotovo svakodnevno glasati, odlučivati o sudbini parova, slati nove kandidate u vilu te birati tko ostaje, a tko je napušta. Producenti su istaknuli kako im cilj nije privući poznate influencere, već „ljude iz susjedstva“ koji iskreno traže ljubav, što bi showu trebalo dati dodatnu dozu autentičnosti. Prijave za potencijalne natjecatelje otvorene su do 1. rujna 2026. godine. i prijavit se možeš na linku: PRIJAVA, Iza produkcije stoji iskusan tim, uključujući izvršnu producenticu Katerinu Pavlik, koja iza sebe ima pet uspješnih sezona showa u Češkoj i Slovačkoj. Uz voditeljicu, važnu ulogu imat će i narator, čiji će duhoviti komentari događanja u vili zasigurno postati zaštitni znak showa.

Tko će biti voditeljica 'Love Island Adria'? Producenti za sada uspješno čuvaju svoju tajnu, a obožavateljima preostaje samo nagađati i s nestrpljenjem iščekivati nove informacije koje će zasigurno kapati na kapaljku.