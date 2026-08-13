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KOMENTIRAO I LIVAJU /

Peršon upozorio Hajduk: 'Žalgiris je formalnost, a pobjeda protiv Gorice imperativ'

Peršon upozorio Hajduk: 'Žalgiris je formalnost, a pobjeda protiv Gorice imperativ'
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Saša Peršon je u razgovoru za Net.hr komentirao uzvratnu utakmicu Hajduka i Žalgirisa, ali i dao svoje viđenje dosadašnje sezone 'Bilih'.

13.8.2026.
14:45
Roko Silov
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hajduk od 21 sat igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa.

'Bili' u susret ulaze s velikom prednošću (5-2), ali i mješovitom formom. U europskim su natjecanjima Splićani triput slavili i dvaput izgubili, dok u domaćem prvenstvo još ne znaju za pobjedu (jedan remi i jedan poraz). Upravo zbog takvog scenarija smo razgovarali s bivšim igračem Hajduka Sašom Peršonom koji nam je podijelio svoja viđenja utakmice s litavskim klubom:

"Mislim da je uzvratna utakmica s obzirom na visoki rezultat u prvoj samo formalnost. Smatram da će jedino pitanje prije utakmice biti hoće li trener Garcia rotirati i koliko", započeo je Peršon pa nastavio:

"Smatram da hoće i da će priliku dobiti petorica, šestorica igrača koji su do sada bili u 'drugom planu' i koji su manje igrali."

Je li jedan od njih Marko Livaja?

"Gledajte, Marko Livaja je možda bio u drugom planu, ulazio je tek u drugom poluvremenu, ali nije to ista situacija. Pravi Livaja ne bi smio biti upitan za prvih 11 Hajduka jer je dokazao kakav je igrač. Vjerujem da će sada u uzvratu startati i to je odlično za njega i momčad", kaže nam naš sugovornik kojeg smo potom upitali i za ocjenu Hajdukove sezone dosad:

Peršon upozorio Hajduk: 'Žalgiris je formalnost, a pobjeda protiv Gorice imperativ'
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pobjeda protiv Gorice je imperativ

"Sigurno nije ono što smo očekivali i baš zato smatram da će Hajduk odmarati protiv Žalgirisa. Za vikend igraju protiv Gorice u utakmici u kojoj će oni sigurno dati sve od sebe da pobjede budući da su u sezonu ušli s dva poraza, ali i Hajduku je pobjeda imperativ. Jer ako ne osvoje sva tri boda prvenstvo je gotovo završeno", smatra Peršon.

Pa kako je došlo do tako lošeg starta, upitali smo našeg sugovornika:

"Lošiji ulazak u sezonu je iznenađujuć, ali nije to toliko šokantno. Znalo se da će protiv Varaždina biti teško, a utakmica bi vjerojatno završila neriješeno da Livaja nije promašio penal. Protiv Istre je Hajduk prosuo prednost od dva pogotka i to je za upozorenje jer smatram da će Istra biti bliže borbi za opstanak nego za Europu", rekao je bivši branič Hajduka.

Za kraj razgovora vratili smo se na Europu i pitali Peršona bi li radije da Hajduk igra s Hammarbyjem ili s Rakowom (0-0 u prvom susretu).

"Smatram da nema tu neke velike razlike. U doigravanju nema lakih protivnika, sve su to ozbiljne momčadi koje žele prolazak kako zbog sportskih tako i zbog financijskih motiva. Protiv koga god Hajduk igra bit će neugodna utakmica, ali bi možda radije izbjegao Šveđane budući da je njima prvenstvo već u tijeku", zaključio je Peršon.

Saša PeršonHajdukKonferencijska LigaHnl
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