Hajduku propada posao s Pirićem: Ponudili su manje nego su tvrdili, a ima i puno veći problem?

Iako se tjednima govorilo o ponudi Ivice Pirića i WhiteBITa i mogućem partnerstvu te tvrtke s Hajdukom, od toga izgleda neće biti ništa.

Problem je, kako piše tportal, nastao u Pirićevoj ponudi koja se znatno razlikovala od one koju je Pirić prezentirao u medijima. Naime, glavna je razlika iznos ukupnih sredstava. Iako je Pirić u javnosti baratao višemilijunskim iznosima, u stvarnosti je ta brojka manja od milijun eura godišnje te bi do većih cifri došla samo kada bi se ispunili brojni uvjeti.

No, puno veći problem je pitanje privatnosti. Kako navodi tportal, WhiteBITova ideja bila je da dio bonusa ovisi o tome koliko bi članova kluba koristilo platformu. Hajduku je pak takav model bio neprihvatljiv zbog bojazni za osobne podatke članova kojih ima više od 100 tisuća. Hajduk smatra da su sigurnost i privatnost članova na prvom mjestu, pogotovo zato što je članski model "temeljni stup" ovog Hajduka.

Pregovori se dakle nastavljaju, ali se u ovom trenutku mogući dogovor čini sve daljim.