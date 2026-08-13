Legenda Rijeke: 'Kek je iskusan, a imamo igrača koji može zamijeniti Fruka'

Rijeka večeras u finskom Tampereu igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Ilvesa.

Bijeli iz prve utakmice nose prednost od 1-0 pogotkom Nike Jankovića, a utakmicu je za Net.hr najavio bivši kapetan i najtrofejniji igrač u povijesti kluba Andrej Prskalo.

Nema straha

Za početak razgovora Prskala smo upitali kako gleda na sezonu dosad. Rijeka ima četiri pobjede u četiri utakmice uz gol-razliku 5-1, a trener Matjaž Kek naizgled je nezadovoljan.

"Jako me vesele ti rezultati, ali i činjenica da Rijeka prima malo pogodaka. To je ono što Kek hoće. Njegov stil i način rada uvijek su bili koncentrirani i čvrsti u obrani. Posebno mi je drago i zbog Alekse (Todorovića op.a.) koji je sačuvao već tri netaknute mreže, a ovo nezadovoljstvo trenera će proći kad napad proradi", rekao je Prskalo.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Legendu Rijeke zamolili smo da nam komentira izjavu Camila Speranze. Trener Ilvesa nakon utakmice najavio je kako su Finci ipak "domaćinska momčad" i kako će Rijeci biti teže u uzvratu:

"Domaći teren je uvijek plus i oni će sigurno pokazati više u Finskoj nego što su u Rijeci, ali ja se ne plašim. Rijeka tamo ide s prednošću i očekujem pozitivan rezultat. Kek je iskusan, siguran sam da je secirao Ilves 'od glave do pete' i da će Rijeka odvesti stvari na svoj mlin."

Prskala smo također pitali i o idućem protivniku – koji će najvjerojatnije biti Midtjylland, budući da je u prvoj utakmici slavio 2-0 protiv Bohemiansa.

"Ne volim unaprijed govoriti. Ima se još nogometa za igrati, a na kraju krajeva, ni riječka ni danska prednost nije nedohvatljiva."

Lokomotiva Rijeke

Našeg smo sugovornika zamolili i da prokomentira Tonija Fruka. Predsjednik Rijeke Damir Mišković otkrio je kako će Rijeka, ako ne proda Fruka ovog ljeta, produžiti ugovor sa svojim veznjakom, a sada je tu situaciju prokomentirao i Prskalo:

"Činjenica je da je Rijeka nešto slabija bez Fruka, ali vjerujem da imamo zamjenu. Janković je, osim što je pokazao da ima dobre igračke karakteristike, pokazao i liderske sposobnosti, tu je i Viganto... Najveće pojačanje za Rijeku svakako bi bio ostanak Fruka, a ako on ode mislim da Janković može postati nova 'lokomotiva Rijeke'", zaključio je Prskalo.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte od 18 sati na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.