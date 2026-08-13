Legenda Rijeke: 'Kek je iskusan, a imamo igrača koji može zamijeniti Fruka'
Uzvratnu utakmicu Rijeke i Ilvesa, ali i sjajan ulazak u sezonu za Net.hr je komentirao Andrej Prskalo
Rijeka večeras u finskom Tampereu igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Ilvesa.
Bijeli iz prve utakmice nose prednost od 1-0 pogotkom Nike Jankovića, a utakmicu je za Net.hr najavio bivši kapetan i najtrofejniji igrač u povijesti kluba Andrej Prskalo.
Nema straha
Za početak razgovora Prskala smo upitali kako gleda na sezonu dosad. Rijeka ima četiri pobjede u četiri utakmice uz gol-razliku 5-1, a trener Matjaž Kek naizgled je nezadovoljan.
"Jako me vesele ti rezultati, ali i činjenica da Rijeka prima malo pogodaka. To je ono što Kek hoće. Njegov stil i način rada uvijek su bili koncentrirani i čvrsti u obrani. Posebno mi je drago i zbog Alekse (Todorovića op.a.) koji je sačuvao već tri netaknute mreže, a ovo nezadovoljstvo trenera će proći kad napad proradi", rekao je Prskalo.
Legendu Rijeke zamolili smo da nam komentira izjavu Camila Speranze. Trener Ilvesa nakon utakmice najavio je kako su Finci ipak "domaćinska momčad" i kako će Rijeci biti teže u uzvratu:
"Domaći teren je uvijek plus i oni će sigurno pokazati više u Finskoj nego što su u Rijeci, ali ja se ne plašim. Rijeka tamo ide s prednošću i očekujem pozitivan rezultat. Kek je iskusan, siguran sam da je secirao Ilves 'od glave do pete' i da će Rijeka odvesti stvari na svoj mlin."
Prskala smo također pitali i o idućem protivniku – koji će najvjerojatnije biti Midtjylland, budući da je u prvoj utakmici slavio 2-0 protiv Bohemiansa.
"Ne volim unaprijed govoriti. Ima se još nogometa za igrati, a na kraju krajeva, ni riječka ni danska prednost nije nedohvatljiva."
Lokomotiva Rijeke
Našeg smo sugovornika zamolili i da prokomentira Tonija Fruka. Predsjednik Rijeke Damir Mišković otkrio je kako će Rijeka, ako ne proda Fruka ovog ljeta, produžiti ugovor sa svojim veznjakom, a sada je tu situaciju prokomentirao i Prskalo:
"Činjenica je da je Rijeka nešto slabija bez Fruka, ali vjerujem da imamo zamjenu. Janković je, osim što je pokazao da ima dobre igračke karakteristike, pokazao i liderske sposobnosti, tu je i Viganto... Najveće pojačanje za Rijeku svakako bi bio ostanak Fruka, a ako on ode mislim da Janković može postati nova 'lokomotiva Rijeke'", zaključio je Prskalo.
Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte od 18 sati na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.