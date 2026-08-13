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Rijeka večeras brani prednost u Finskoj: Evo gdje gledati utakmicu

Rijeka večeras brani prednost u Finskoj: Evo gdje gledati utakmicu
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ako prođe, Rijeka će u play-offu igrati protiv pobjednika dvoboja Bohemiansa i Midtjyllanda

13.8.2026.
7:16
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Rijeka od 18 sati gostuje kod finskog Ilvesa i brani minimalnu prednost 1:0 iz prve utakmice na Rujevici. Susret možete pratiti na RTL televiziji i platformi Voyo.

Hajduk će od 21 sat na Poljudu dočekati litavski Žalgiris. Splićani imaju veliku prednost nakon pobjede 5:2 u prvom susretu, a utakmica je dostupna na Hajduk Digital TV-u.

Ako prođe, Rijeka će u play-offu igrati protiv pobjednika dvoboja Bohemiansa i Midtjyllanda. Danci su u prvoj utakmici slavili 2:0.

Hajduk bi, prema očekivanjima, u posljednjoj rundi kvalifikacija mogao igrati protiv Rakowa ili Hammarbyja. Njihov prvi susret u Poljskoj završio je 0:0.

RijekaHajduk Split
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