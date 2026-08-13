Zaboravite na zamorno guljenje: Recept za zdravu i jednostavnu salatu od jaja

Priprema salate od jaja za mnoge je kulinarski pothvat koji počinje zamornim zadatkom: kuhanjem i, još gore, guljenjem jaja. Komadići ljuske koji se tvrdoglavo drže bjelanjka i upropaštavaju savršeno kuhano jaje mnogima je frustracija. No, jedna je popularna blogerica ponudila rješenje koje bi moglo zauvijek promijeniti recept za ovu salatu.

Yumna Jawad, autorica bloga i Instagram profila "Feel Good Foodie", podijelila je genijalan trik za pečenje jaja u kalupu umjesto kuhanja, čime se u potpunosti izbjegava guljenje.

Recept za salatu od jaja bez muke s guljenjem

Sastojci:

6 jaja

Malo ulja ili maslaca za premazivanje kalupa

Grčki jogurt (kao zdravija zamjena za majonezu)

Sol, papar i drugi začini po želji (npr. sjeckani celer, vlasac)

Priprema korak po korak:

Zagrijte pećnicu na oko 175 °C. Pripremite kalup. Manji kalup za kruh dobro namažite uljem ili maslacem. Razbijte jaja izravno u pripremljeni kalup. Pripremite vodenu kupelj. Stavite kalup s jajima u veću posudu za pečenje i u nju ulijte vruću vodu tako da dosegne otprilike polovicu visine kalupa. Pecite jaja u prethodno zagrijanoj pećnici oko 30 minuta, odnosno dok se potpuno ne stisnu. Ohladite i narežite. Izvadite kalup iz pećnice i pustite da se malo ohladi. Zatim ga jednostavno preokrenite na dasku za rezanje. Dobit ćete kompaktan blok savršeno kuhanih jaja. Narežite na kockice i premjestite u zdjelu. Začinite. Dodajte grčki jogurt, sol, papar i ostale sastojke po želji te sve dobro promiješajte.

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