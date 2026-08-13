KULINARSKI TRIK /
Zaboravite na zamorno guljenje: Recept za zdravu i jednostavnu salatu od jaja
Komadići ljuske koji se tvrdoglavo drže bjelanjka i upropaštavaju savršeno kuhano jaje frustracija su koju poznaju mnogi
13.8.2026.
7:47
Pexels
Priprema salate od jaja za mnoge je kulinarski pothvat koji počinje zamornim zadatkom: kuhanjem i, još gore, guljenjem jaja. Komadići ljuske koji se tvrdoglavo drže bjelanjka i upropaštavaju savršeno kuhano jaje mnogima je frustracija. No, jedna je popularna blogerica ponudila rješenje koje bi moglo zauvijek promijeniti recept za ovu salatu.
Yumna Jawad, autorica bloga i Instagram profila "Feel Good Foodie", podijelila je genijalan trik za pečenje jaja u kalupu umjesto kuhanja, čime se u potpunosti izbjegava guljenje.
Recept za salatu od jaja bez muke s guljenjem
Sastojci:
- 6 jaja
- Malo ulja ili maslaca za premazivanje kalupa
- Grčki jogurt (kao zdravija zamjena za majonezu)
- Sol, papar i drugi začini po želji (npr. sjeckani celer, vlasac)
Priprema korak po korak:
- Zagrijte pećnicu na oko 175 °C.
- Pripremite kalup. Manji kalup za kruh dobro namažite uljem ili maslacem.
- Razbijte jaja izravno u pripremljeni kalup.
- Pripremite vodenu kupelj. Stavite kalup s jajima u veću posudu za pečenje i u nju ulijte vruću vodu tako da dosegne otprilike polovicu visine kalupa.
- Pecite jaja u prethodno zagrijanoj pećnici oko 30 minuta, odnosno dok se potpuno ne stisnu.
- Ohladite i narežite. Izvadite kalup iz pećnice i pustite da se malo ohladi. Zatim ga jednostavno preokrenite na dasku za rezanje. Dobit ćete kompaktan blok savršeno kuhanih jaja.
- Narežite na kockice i premjestite u zdjelu.
- Začinite. Dodajte grčki jogurt, sol, papar i ostale sastojke po želji te sve dobro promiješajte.
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