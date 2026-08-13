Žena nazvala policiju, a onda su je našli krvavu na ulici: Užasno ubojstvo potreslo Njemačku

Žena (46) ubijena je u srijedu navečer u Rheineu u njemačkoj saveznoj zemlji Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, a za strašan zločin osumnjičen je njezin 55-godišnji muž, piše Fenix.

Neposredno prije napada, u 18.34 sati, žena je nazvala policiju i operaterima rekla da joj suprug prijeti nožem i da je želi napasti. Policajci su poslali sve raspoložive ophodnje na adresu u četvrti Mesum, alarmirali su liječnika i hitnu pomoć, a pritom su 46-godišnjakinju zamolili da ostane na vezi. Pokušavali su joj objasniti kako se zaštititi.

U jednom trenutku, prestala je odgovarati na njihova pitanja. Nakon što su stigli na adresu, policajci su ugledali uznemirujući prizor. Žena je krvava ležala na ulici i nije pokazivala znakove života.

Mediji: Imala je više od deset rana

Započeli su pružati prvu pomoć, a nakon što je prestala disati, počeli su i s reanimacijom. Uskoro je stigao i liječnik pa su nastavljeni pokušaji oživljavanja, ali ozljede su bile preteške. Njemački mediji izvijestili su da je imala više od deset ubodnih rana.

Na mjestu zločina nalazili su se suprug i 20-godišnji sin, koji je u ruci držao krvavi nož. Policija ga je odmah zaplijenila zbog sumnje da je riječ o oružju kojim je počinjeno ubojstvo.

Nakon istrage i razgovora sa svjedocima, istražitelji smatraju da je sin ocu oduzeo nož nakon ubojstva. Zato je suprug uhićen, dok je 20-godišnjaku pružena psihološka pomoć. Motiv zasad nije poznat, a susjedi su obitelj opisali kao ljubaznu, zbog čega ih je jučerašnji događaj još više potresao.