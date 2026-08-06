Nijemci mu zapalili apartman, a onda je stigao i e-mail: 'Morate platiti njihov smještaj'

Njemački državljani izazvali su požar u apartmanu u obiteljskoj kući u Poreču, pokazao je policijski očevid. U vatri je uništen gotovo cijeli apartman, a vlasnik procjenjuje štetu na čak 400 tisuća eura. Kaže da mu je sezona završena, a upitna je i sljedeća.

"Minimalno sljedeće dvije godine sam materijalno uništen", rekao je za RTL Danas vlasnik Markica Kikić.

Po povratku s plaže dočekao ga je prizor apartmana u plamenu, no tvrdi da ga je još više šokiralo ponašanje gostiju koji su, prema policiji, izazvali požar.

"Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar", ispričao je.

Policija: Požar je izbio u kuhinji

Policijski očevid utvrdio je da je požar izbio u kuhinji, gdje je 44-godišnja njemačka državljanka pripremala hranu.

"Uslijed prijenosa topline sa štednjaka na tavu, a potom i na drvenu građu, vatra se proširila na preostali dio apartmana", navodi policija.

Policija 44-godišnjakinju sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom. O daljnjim koracima odlučit će nadležno državno odvjetništvo.

Njemačka obitelj u međuvremenu je napustila Poreč, a vlasnik je ostao sanirati posljedice požara.

Odvjetnik pojašnjava da vlasnik najprije mora napraviti kvalitetnu procjenu štete, nakon čega će od njemačke državljanke zatražiti naknadu.

"Sada im je najvažnije da naprave kvalitetnu procjenu štete. Nakon toga će predati zahtjev prema državljanki Njemačke da nadoknadi štetu. Ako ona to ne učini, vlasnik će moći podnijeti tužbu nadležnom sudu u Poreču. Važno je da je zakon na njihovoj strani", pojasnio je odvjetnik Zvonimir Matić.

Iako zakon predviđa mogućnost naknade štete, iznajmljivači tvrde da u praksi zaštitu rijetko osjećaju te upozoravaju da su ovakve štete dio njihova svakodnevnog rizika.

"Nažalost, bojim se da će kolega iznajmljivač morati platiti sva paušalna porezna davanja za ovu godinu, bez obzira na to što više neće moći raditi, jer Ministarstvo financija dosad nije pokazalo razumijevanja", upozorava Hana Matić iz Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Razočaran i odgovorom Bookinga

Vlasnik se nadao da će mu pomoći i platforma preko koje je smještaj rezerviran, no kaže da je doživio novo razočaranje.

"Nakon sat vremena od platforme dobivam e-mail u kojem me obavještavaju da su goste premjestili u drugi smještaj, čak i u najluksuzniji hotel, a da ja moram platiti njihov smještaj", tvrdi.

Na upit o ovom slučaju odgovorili su iz Bookinga.

"Pregledavamo detalje ovog slučaja i konkretnu rezervaciju gosta na koju se odnosi te možemo potvrditi da smo gosta stavili na listu blokiranih korisnika dok se provjera ne dovrši", poručili su iz Bookinga.

Vlasnik tvrdi da su problemi s gostima počeli već dan nakon njihova dolaska, kada su, kaže, počeli dovoditi dodatne osobe u apartman.

"Kada sam ga pokušao upozoriti, jednostavno mi se bahato unio u lice i rekao da je on rezervirao apartman te da u njemu mogu raditi što god hoće", ispričao je.

Štetu nastalu u požaru vlasnik procjenjuje na oko 400 tisuća eura, a zbog uništenog apartmana više nema plan za nastavak ovogodišnje turističke sezone. Upitno je, kaže, hoće li uspjeti otvoriti vrata gostima i iduće godine.