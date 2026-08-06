Snimio što su mu napravili od apartmana: 'A gosti su slavili, pjevali, pokazivali srednji prst'

Šokantan video snimio je vlasnik kuće u Poreču kojemu je u požaru potpuno uništen apartman koji je, prema njegovim riječima, iznajmljivao stranim turistima.

Na snimci, koju je dobio RTL Danas, vidi se kako vlasnik ulazi u izgorjeli apartman, potpuno nagorio i uništen u požaru.

U videu kaže:

„U zadnje vrijeme svi pokazuju i snimaju kako njihovi gosti ostavljaju stan nakon odlaska. Želim prikazati kako su naši gosti ostavili stan nakon njihovog odlaska. Evo, ovako su naši gosti ostavili stan, kao što možete vidjeti. Stan je u potpunosti izgorio. Nije izgorio samo stan, nego cijela kuća“, govori dok prikazuje prizore koje opisuje kao apokaliptične.

Foto: Net.hr

'Unosili su nam se u lice i pokušavali nas zaustaviti'

Dalje nastavlja:

„Ti isti gosti, u trenutku kada je vatra počela gorjeti, bili su ispred stana, ispred kuće. Slavili su, pjevali, plesali, uglavnom, veselili su se, dok smo mi i susjedi pokušavali zvati pomoć, hitnu, vatrogasce... Ti isti gosti unosili su nam se u lice, pokušali nas zaustaviti. Pokušali su izazvati tučnjavu, pokazivali nam srednji prst i radili svakakve grimase. Ali tako vam je kada primate neprovjerene goste preko stranice Booking, koja nakon prijave tih gostiju i štete koju su napravili nije poduzela ništa. Počeli su nas teretiti i za ostale goste, tvrdeći da moramo platiti njihov smještaj jer smo morali evakuirati cijelu kuću. A ovo je apsolutna katastrofa.“

Foto: Net.hr

'Mogu samo biti zahvalan što nije bilo ozlijeđenih'

U videu je posebno pohvalio porečke vatrogasce, za koje kaže da su odradili nevjerojatan posao, brzo stigli na mjesto događaja i ugasili katastrofalan požar.

„Nakon gašenja izmjerena je temperatura viša od 600 stupnjeva na zidovima. Možete misliti kako je njima bilo boriti se u ovakvim uvjetima. Na ovakvoj vrućini to je nevjerojatno! Želim još jednom pohvaliti vatrogasce i upozoriti iznajmljivače da provjere goste te da uvijek imaju uvid u to što rade i budu u njihovoj blizini kako bi izbjegli ovako nešto. Mogu biti samo zahvalan što nitko nije stradao, što smo svi izvukli živu glavu iz kuće u kojoj živimo, u kojoj su boravili i drugi gosti, te što nije bilo ozlijeđenih“, zaključio je u videu.

Foto: Net.hr

'Moralno smo slomljeni'

Na snimci iznajmljivač pokazuje potpuno uništen dnevni boravak, kuhinju, blagovaonicu, kupaonicu i spavaće sobe. Kontaktirali smo vlasnika smještaja koji je snimio video, i dalje je u potpunom šoku, a prema njegovim riječima, policija prpovodi istragu. Inače, sve se dogodilo u utorak, 4. kolovoza.

Kratko nam je rekao da je u potpunom šoku: "Moralno smo slomljeni. Supruga ne može uopće govoriti."

Istarska policija objavila je detalje ovog požara te su naveli da su dojavu o požaru u stanu u mjestu Cancini zaprimili oko 17.40 sati. Naveli su da nije bilo ozlijeđenih, a da je 63-godišnjoj vlasnici nastala velika materijalna šteta.

"Policijski službenici su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili su očevid i utvrdili da je požar izbio u kuhinji uslijed prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal i posljedično na ostali okolni gorivi materijal te je požar zahvatio većinu stambenog prostora na katu kuće", naveli su.

Foto: Net.hr

Policija pronašla krivca

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Portal Istriaterramagica neslužbeno doznaje da je požar izbio u trenutku kada je na uključenoj električnoj ploči ostavljena tava u kojoj se pripremao krumpir. Vatra se vrlo brzo proširila na kuhinju, a potom i na ostatak apartmana. Doznajemo i da vlasnici nekretnine žive na katu iznad apartmana iz kojeg je požar krenuo.

Foto: Net.hr

Šteta je veća od 400.000 eura?

Vlasnik kuće za Istru Terra Magiku ispričao je kako su gosti u apartman stigli 2. kolovoza te da su se već sljedećeg dana, prema njegovim riječima, počeli ponašati bahato. Tvrdi da su, unatoč kućnom redu koji zabranjuje dovođenje neprijavljenih osoba, u apartman doveli još devet prijatelja, pa ih je u jednom trenutku bilo ukupno 13.

„Rekao sam mu da je strogo zabranjeno dovoditi druge osobe koje nisu prijavljene u apartman. Unio mi se u lice i rekao da će u apartmanu raditi što god želi jer ga je rezervirao“, ispričao je vlasnik.

Kako ne bi došlo do sukoba, on i supruga nakratko su otišli na more.

„Kada smo se vratili, još iz automobila čuli smo glasnu glazbu. Bilo je puno ljudi, plesali su, pili i slavili. Krenuo sam prema njima, a onda sam ugledao gust crni dim i začuo povike: 'Feuer, Feuer!' Tada sam shvatio da apartman gori“, rekao je.

Naveo je i da je apartman, površine oko 100 četvornih metara, bio luksuzno uređen te da je sav namještaj, uključujući kuhinju, izrađen po mjeri.

„Samo namještaj vrijedio je između 45 i 50 tisuća eura. Kada se tome pribroji vrijednost nekretnine, šteta sigurno prelazi 400.000 eura“, rekao je vlasnik. Dodao je i da su zbog požara morali iseliti još tri obitelji, također njihove goste.