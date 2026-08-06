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OČEKUJU PROVOKACIJE /

Rusija sprema operaciju 'lažne zastave'? Jedna država podigla alarm, evo što je to

Rusija sprema operaciju 'lažne zastave'? Jedna država podigla alarm, evo što je to
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Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Istovremeno u Njemačkoj istražuju porijeklo drona s eksplozivom koji su pronašli u zračnoj luci koju koristi NATO kao logističku bazu

6.8.2026.
13:23
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Srdjan Ilic/PIXSELL
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Litavski ministar obrane Robertas Kaunas upozorio je da bi Rusija mogla pripremati takozvane operacije "pod lažnom zastavom" protiv država članica NATO-a na području Baltika.

Izraz "lažna zastava" odnosi se na napad ili incident koji se namjerno izvede kako bi se odgovornost pripisala nekom drugom, a ne stvarnom počinitelju, objavio je The Guardian.

Kaunas je rekao da nema konkretnih informacija o mogućem datumu takve akcije, no litavske vlasti pomno prate ruske aktivnosti te razmjenjuju obavještajne podatke s Poljskom i drugim saveznicima u NATO-u.

"Procjenjujemo i kontinuirano pratimo razinu prijetnje", rekao je ministar, prenosi litavski javni servis LRT.

Novinska agencija BNS objavila je da Moskva, prema jednom od scenarija koje razmatraju sigurnosne službe, navodno razmišlja o napadu na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama koristeći zaplijenjene ukrajinske dronove. O toj mogućnosti izvijestio je i litavski portal 15min.

Kaunas smatra da bi Rusija mogla upotrijebiti zaplijenjeni ili rekonstruirani dron koji bi izgledao kao da je ukrajinskog podrijetla kako bi izazvala incident i testirala spremnost NATO-a da nastavi pružati potporu Ukrajini.

Istodobno je naglasio kako je rizik od izravnog konvencionalnog vojnog napada na Litvu i dalje nizak.

Podsjetimo, i Njemačka je podigla razinu budnosti nakon što je pronađen dron s eksplozivom na jednom aerodromu.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt upozorio je da pronalazak drona s eksplozivom u zračnoj luci Leipzig predstavlja "novu razinu opasnosti" za Njemačku. Vlasti istražuju je li iza spriječenog napada stajala neka strana država, a slučaj promatraju kao moguću profesionalno izvedenu hibridnu prijetnju.

Dron s eksplozivom pronađen je u jednoj od najvažnijih njemačkih zračnih luka, koja je ujedno logističko središte njemačke vojske, NATO-a i baza ukrajinske tvrtke Antonov Airlines.

Zbog toga se sumnje usmjeravaju prema Rusiji, iako njemački dužnosnici zasad nikoga nisu izravno optužili. Istodobno se teretni zrakoplov DHL-a tijekom ponovnog uzlijetanja sudario s nepoznatim objektom, ali je sigurno sletio u drugu zračnu luku.

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