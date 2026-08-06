Rusija sprema operaciju 'lažne zastave'? Jedna država podigla alarm, evo što je to

Litavski ministar obrane Robertas Kaunas upozorio je da bi Rusija mogla pripremati takozvane operacije "pod lažnom zastavom" protiv država članica NATO-a na području Baltika.

Izraz "lažna zastava" odnosi se na napad ili incident koji se namjerno izvede kako bi se odgovornost pripisala nekom drugom, a ne stvarnom počinitelju, objavio je The Guardian.

Kaunas je rekao da nema konkretnih informacija o mogućem datumu takve akcije, no litavske vlasti pomno prate ruske aktivnosti te razmjenjuju obavještajne podatke s Poljskom i drugim saveznicima u NATO-u.

"Procjenjujemo i kontinuirano pratimo razinu prijetnje", rekao je ministar, prenosi litavski javni servis LRT.

Novinska agencija BNS objavila je da Moskva, prema jednom od scenarija koje razmatraju sigurnosne službe, navodno razmišlja o napadu na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama koristeći zaplijenjene ukrajinske dronove. O toj mogućnosti izvijestio je i litavski portal 15min.

Kaunas smatra da bi Rusija mogla upotrijebiti zaplijenjeni ili rekonstruirani dron koji bi izgledao kao da je ukrajinskog podrijetla kako bi izazvala incident i testirala spremnost NATO-a da nastavi pružati potporu Ukrajini.

Istodobno je naglasio kako je rizik od izravnog konvencionalnog vojnog napada na Litvu i dalje nizak.

Podsjetimo, i Njemačka je podigla razinu budnosti nakon što je pronađen dron s eksplozivom na jednom aerodromu.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt upozorio je da pronalazak drona s eksplozivom u zračnoj luci Leipzig predstavlja "novu razinu opasnosti" za Njemačku. Vlasti istražuju je li iza spriječenog napada stajala neka strana država, a slučaj promatraju kao moguću profesionalno izvedenu hibridnu prijetnju.

Dron s eksplozivom pronađen je u jednoj od najvažnijih njemačkih zračnih luka, koja je ujedno logističko središte njemačke vojske, NATO-a i baza ukrajinske tvrtke Antonov Airlines.

Zbog toga se sumnje usmjeravaju prema Rusiji, iako njemački dužnosnici zasad nikoga nisu izravno optužili. Istodobno se teretni zrakoplov DHL-a tijekom ponovnog uzlijetanja sudario s nepoznatim objektom, ali je sigurno sletio u drugu zračnu luku.