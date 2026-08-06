Detonirali dron s eksplozivom u vojnom čvorištu NATO-a: 'Ovo je nova razina opasnosti'

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt upozorio je da pronalazak drona s eksplozivom u zračnoj luci Leipzig predstavlja „novu razinu opasnosti“ za Njemačku.

Vlasti istražuju je li iza spriječenog napada mogla stajati neka strana država.

Riječ je o jednoj od najvažnijih njemačkih zračnih luka, koja je istodobno veliko logističko i vojno čvorište, a pronalazak drona s eksplozivom izazvao je uzbunu u srijedu ujutro, piše The Guardian.

Njemačka policija na teren je poslala robota za deaktivaciju eksplozivnih naprava, koji je neutralizirao i uništio eksploziv.

Govoreći u srijedu navečer, Dobrindt je rekao kako sve upućuje na to da iza incidenta ne stoje amateri te da istražitelji slučaj promatraju kao dio "profesionalnog hibridnog scenarija prijetnje".

"Suočeni smo s protivnikom koji može uključivati i strane sile. To će biti predmet istrage. Očito je cilj izazvati veliku nesigurnost u Njemačkoj", rekao je ministar.

Istodobno se teretni zrakoplov tvrtke DHL, koji je zbog zatvaranja piste morao odustati od slijetanja u Leipzig, tijekom ponovnog uzlijetanja sudario s nepoznatim objektom u zraku. Kasnije je sigurno sletio u drugu zračnu luku.

Dobrindt i ostali njemački dužnosnici nisu izravno prozvali Rusiju kao mogućeg počinitelja.

Međutim, činjenica da je Leipzig logističko središte njemačke vojske i NATO-a te europska baza ukrajinske zrakoplovne tvrtke Antonov Airlines usmjerila je sumnje prema Moskvi, koju su europske države već ranije optuživale za sabotaže na svom teritoriju.

Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da bi, potvrdi li se umiješanost Kremlja, to predstavljalo ozbiljnu eskalaciju napetosti između Njemačke i Rusije.

Prema navodima istražitelja, zaposlenik zračne luke uočio je dron s nepoznatom eksplozivnom napravom u sigurnosnoj zoni teretnog terminala, u blizini južne piste. Zračna luka Leipzig klasificirana je kao objekt kritične infrastrukture.

"Sumnja se da se drugi neidentificirani leteći objekt sudario s teretnim zrakoplovom nakon što je ponovno poletio zbog prethodnog zatvaranja piste. Nakon slijetanja u Hannoveru na zrakoplovu su utvrđena manja oštećenja", priopćili su istražitelji.

Prema pisanju medija, riječ je o kvadkopteru opremljenom eksplozivnom napravom, pronađenom u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov.

Na pojedinim Antonovljevim zrakoplovima ispisani su slogani poput "Budi hrabar poput Hersona" i "Budi hrabar poput Buče", grada u kojem je na početku ruske invazije počinjen masakr nad civilima.

Ukrajinski veleposlanik u Njemačkoj Oleksij Makejev za incident je optužio Moskvu. "Tko bi drugi mogao biti nego Rusija?", rekao je za televiziju Welt TV.

Moskva zasad nije komentirala slučaj.