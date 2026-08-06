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Hrvatski trener preuzeo azijskog prvaka

Hrvatski trener preuzeo azijskog prvaka
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Foto: Ralf Treese/DeFodi Images/Profimedia

Pušić je s Al Ahlijem potpisao ugovor do 2028. godine

6.8.2026.
9:40
Hina
Ralf Treese/DeFodi Images/Profimedia
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Saudijski Al Ahli imenovao je hrvatsko-nizozemskog stručnjaka Marina Pušića za svog novog trenera koji će zamijeniti Matthiasa Jaisslea, koji je otišao u Newcastle United, priopćili su azijski prvaci u četvrtak.

Pušić, koji je vodio Šahtar Donjeck do naslova ukrajinskog prvaka 2024. godine, potpisao je ugovor do 2028. godine. Ovaj  54-godišnjak, rođenjem Mostarac,  je prošle sezone vodio Al Jaziru iz UAE-a u svom prvom trenerskom razdoblju u regiji Perzijskog zaljeva.

Prije toga je pomogao FC Twenteu da osigura plasman u Eredivisie 2019. godine, a osvojio je naslov Eredivisie kao pomoćni trener Feyenoorda 2023. godine.

Jaissle, koji je saudijsku momčad predvodio do dva uzastopna naslova prvaka AFC Lige prvaka, imenovan je trenerom  Newcastle Uniteda nakon odlaska Eddieja Howea.

Marino Pušić
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