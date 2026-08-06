Fotografi ulovili Nicka Cavea u Puli: Poslije dva rasprodana koncerta otišao na ručak s bratom

Nakon dva rasprodana koncerta u pulskoj Areni, Nick Cave (68) nakratko je predahnuo od pozornice i obveza. Fotografi su legendarnog australskog glazbenika uhvatili dok je s bratom i još nekoliko osoba iz pratnje odlazio u jedan pulski restoran.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Za dnevni izlazak Cave je odabrao bijelu košulju, sive hlače i crne cipele, ostajući vjeran svojem prepoznatljivo elegantnom stilu. Prije ulaska u automobil kratko je razgovarao s pratnjom, a zatim se uputio na ručak i obiteljsko druženje.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Cave je u Puli održao dva rasprodana koncerta u sklopu europske dionice turneje The Wild God Tour. Velik interes publike pokazao se još prošle godine, kada su ulaznice za nastup zakazan za 5. kolovoza planule u samo pet dana. Zbog iznimne potražnje organizatori su dodali i koncert 4. kolovoza, a i taj je termin ubrzo rasprodan.

Sljedeća postaja je Beograd

Za one koji nisu uspjeli doći do ulaznica za pulske koncerte, najbliža prilika za novi susret s Nickom Caveom & The Bad Seedsima bit će 7. kolovoza na Donjem Kalemegdanu u Beogradu.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Podsjetimo, Nick Cave rođen je 22. rujna 1957. kao Nicholas Edward Cave u Warracknabealu, gradiću u australskoj saveznoj državi Victoriji. Njegov otac Colin bio je profesor engleskog jezika i matematike, a majka Dawn školska knjižničarka. Uz Nicka su odgajali i sinove Tima i Petera, pet i tri godine starije od njega, te kćer Julie, dvije godine mlađu. Roditelji su mu približili književnost, dok su ga starija braća upoznala s rock-glazbom.