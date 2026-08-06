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Policija traži ovu ženu: Gubi joj se svaki trag, objavili detalje i poslali apel

Policija traži ovu ženu: Gubi joj se svaki trag, objavili detalje i poslali apel
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Foto: nestali.gov.hr

Nestala je u srijedu u Srimi kod Vodica

6.8.2026.
11:42
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
nestali.gov.hr
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Šibensko-kninska policija traga za 82-godišnjom Danicom Grbavac, koja je nestala u srijedu, 5. kolovoza, u Srimi kraj Vodica.

Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, Danica Grbavac rođena je 1944. godine u Donjim Vinjanima kraj Imotskog, hrvatska je državljanka, a prebivalište joj je u Donjem Prološcu.

Policija navodi da se udaljila s adrese boravišta u Srimi, a okolnosti njezina nestanka zasad nisu poznate.

Danica Grbavac visoka je 151 centimetar, srednje je tjelesne građe, ima sijedu kosu, zelene oči, ovalno lice i nosi naočale.

U trenutku nestanka na sebi je imala bijelu spavaćicu s debljim naramenicama, duljine ispod koljena. Sa sobom je ponijela crveno-crnu majicu tigrastog uzorka, plave hlače, crnu kožnu ručnu torbu i crne natikače (Crocs).

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].

Nestala OsobaImotski
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