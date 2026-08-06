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ZAVIDNA FIGURA /

Ljubavni krah Maji Šuput očito dobro pristaje: U svjetlucavom bikiniju zablistala poput sirene

Ljubavni krah Maji Šuput očito dobro pristaje: U svjetlucavom bikiniju zablistala poput sirene
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pjevačica se prije nastupa na Korčuli pohvalila nevjerojatnom figurom

6.8.2026.
13:23
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Pjevačica Maja Šuput (46) ponovno je oduševila pratitelje atraktivnim ljetnim izdanjem. Uoči nastupa na Korčuli pozirala je u svjetlucavom ružičastom kupaćem kostimu, koji je upotpunila prozračnom suknjom u istoj nijansi.

Duga valovita kosa, preplanuli ten i glamurozni detalji dali su joj izgled morske sirene, a njezina objava nije prošla nezapaženo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Pratitelji je zasuli komplimentima

Dok je čekala večernji nastup, Maja je slobodno vrijeme iskoristila za fotografiranje, a upravo je njezina figura ubrzo postala glavna tema među pratiteljima. Komplimenti su se nizali, a mnogi su zaključili da pjevačica izgleda bolje nego ikad.

„Figura za čistu desetku“, „Predivna si“ i „Ti ne stariš, samo si sve bolja“, samo su neki od komentara ispod fotografija. Jedan od pratitelja nazvao ju je i jednom od „najenergičnijih domaćih zabavljačica“, čija energija atmosferu drži usijanom do samoga kraja.

Veza s Gospodinom Savršenim

Podsjetimo, Maja Šuput nedavno je prekinula vezu sa Šimom Elezom, 19 godina mlađim sudionikom četvrte sezone showa „Gospodin Savršeni“. Par je vezu potvrdio u srpnju 2025., a otad su na društvenim mrežama često dijelili zajedničke trenutke. U svibnju 2026. Maja je potvrdila prekid riječima: „Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti.“

Maja šuputFiguraAtraktivna PjevačicaBikini
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