Ljubavni krah Maji Šuput očito dobro pristaje: U svjetlucavom bikiniju zablistala poput sirene
Pjevačica se prije nastupa na Korčuli pohvalila nevjerojatnom figurom
Pjevačica Maja Šuput (46) ponovno je oduševila pratitelje atraktivnim ljetnim izdanjem. Uoči nastupa na Korčuli pozirala je u svjetlucavom ružičastom kupaćem kostimu, koji je upotpunila prozračnom suknjom u istoj nijansi.
Duga valovita kosa, preplanuli ten i glamurozni detalji dali su joj izgled morske sirene, a njezina objava nije prošla nezapaženo.
Pratitelji je zasuli komplimentima
Dok je čekala večernji nastup, Maja je slobodno vrijeme iskoristila za fotografiranje, a upravo je njezina figura ubrzo postala glavna tema među pratiteljima. Komplimenti su se nizali, a mnogi su zaključili da pjevačica izgleda bolje nego ikad.
„Figura za čistu desetku“, „Predivna si“ i „Ti ne stariš, samo si sve bolja“, samo su neki od komentara ispod fotografija. Jedan od pratitelja nazvao ju je i jednom od „najenergičnijih domaćih zabavljačica“, čija energija atmosferu drži usijanom do samoga kraja.
Veza s Gospodinom Savršenim
Podsjetimo, Maja Šuput nedavno je prekinula vezu sa Šimom Elezom, 19 godina mlađim sudionikom četvrte sezone showa „Gospodin Savršeni“. Par je vezu potvrdio u srpnju 2025., a otad su na društvenim mrežama često dijelili zajedničke trenutke. U svibnju 2026. Maja je potvrdila prekid riječima: „Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti.“