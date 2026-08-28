Neviđeni skandal u susjedstvu: Nogometašice veličale Ratka Mladića, klub odmah povukao potez

SFK Libero iz Goražda suspendirao je svoje nogometašice Milenu Đurđević i Radmilu Ždero nakon njihovih objava na društvenim mrežama u kojima su veličale pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Iz kluba su vrlo brzo reagirali i jasno se ogradili od njihovih stavova, naglasivši kako takve poruke ni na koji način ne predstavljaju vrijednosti za koje se SFK Libero zalaže. Posebno su istaknuli da klub okuplja djevojke različitih nacionalnosti i uvjerenja te da u njemu nema mjesta porukama mržnje i netrpeljivosti.

"Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i bilo kakve poruke koje vrijeđaju žrtve i narušavaju dostojanstvo drugih, nisu i neće biti vrijednosti ovog kluba", poručili su iz Libera.

Klub je najavio i disciplinski postupak protiv obje igračice, a do njegova završetka neće sudjelovati ni u jednoj aktivnosti momčadi.

"Ovakvo ponašanje smatramo nedopustivim i nespojivim sa vrijednostima koje naš klub zastupa. U skladu sa internim aktima i pravilima kluba, protiv igračica će biti pokrenut disciplinski postupak, a do okončanja postupka igračice će biti suspendovane iz svih aktivnosti kluba", stoji u priopćenju.

Iz SFK Libero dodatno su poručili kako se stavovi pojedinih članica ne mogu poistovjećivati sa stavovima cijelog kolektiva te kako neće dopustiti da se ime i grb kluba povezuju s veličanjem ratnih zločina.

"Klub neće dozvoliti da se njegovo ime, grb i višegodišnji rad sa djecom i mladim sportistkinjama dovode u vezu sa veličanjem ratnih zločina ili bilo kakvim oblikom mržnje i netrpeljivosti. Naš klub pripada sportu, djeci, fudbalu, zajedništvu i budućnosti", zaključili su iz goraždanskog kluba.

Đurđević i Ždero tako će do završetka disciplinskog postupka ostati izvan svih aktivnosti SFK Libero, dok je slučaj izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.