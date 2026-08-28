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PLAVI MERCATO /

Kotarski stiže na Maksimir, ali on nije jedino pojačanje koje Dinamo dovodi?

Kotarski stiže na Maksimir, ali on nije jedino pojačanje koje Dinamo dovodi?
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ako se Plavi nakon posudbe odluče otkupiti Kotarskog, bio bi to jedan od najvećih transfera u povijesti kluba

28.8.2026.
18:05
Sportski.net
Josip Regovic/PIXSELL
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Dominik Kotarski uskoro bi trebao stići na Maksimir. Iako su prvotne informacije govorile kako Dinamo neće krenuti po vratara ako ne izbori Ligu prvaka, ta je vijest brzo opovrgnuta nakon što je Dinamo ispao od Vikinga.

Ubrzo poslije tog bolnog ispadanja medijskim se prostorom proširila informacija kako je Kotarski opet "in", a sada je taj transfer na koračić od završetka. Naime, kako javljaju danski i hrvatski mediji, Kotarski bi trebao stići u Dinamo tijekom vikenda, gdje bi nakon liječničkog pregleda trebao potpisati ugovor s Modrima. Na Maksimir rezervni vratar hrvatske reprezentacije stiže na jednogodišnju posudbu koju bi Dinamo trebao platiti oko 400 tisuća eura, a otkupna klauzula je navodno visokih četiri milijuna eura.

Velika je to cifra za igrača kojeg se Danci žele riješiti, ali izgleda da se u Dinamu nadaju da bi se hrvatski vratar mogao vratiti u formu u kojoj je bio prije odlaska u Kopenhagen, kada je bio najbolji vratar grčke lige.

No, to nije sve od "Plavog mercata". Naime, kako javlja Germanijak, Dinamo je krenuo po pojačanje na stoperskoj poziciji. Za sada nije poznato samo istražuju li Modri tržište ili već imaju nekog igrača na pameti, no potencijalni dolazak središnjeg braniča ne treba čuditi kada znamo kako je Sergi Dominguez na izlaznim vratima. Španjolski je stoper u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Barcelone te za njim postoje brojni upiti, a Modri su ga spremni pustiti za otprilike 12 milijuna eura.

Dominik KotarskiDinamo
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